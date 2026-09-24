Susan Sarandon es detenida en Nueva York durante una protesta contra Netanyahu por genocidio en Gaza

Momento en el que Susan Sarandon es detenida. Foto: Reuters.

La actriz estadounidense Susan Sarandon fue detenida tras participar en una protesta contra el genocidio en Gaza y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu este jueves, en Nueva York.

Imágenes de la AFP muestran a agentes de policía de Nueva York esposando a la protagonista de “Thelma y Louise” mientras el líder israelí participaba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Susan Sarandon and Hannah Einbinder handcuffed at Netanyahu protests outside NYC U.N.



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El New York Post informó de que la actriz Hannah Einbinder, de la serie “Hacks”, también había sido sacada por las autoridades de esta manifestación organizada por Jewish Voice for Peace.

La policía de Nueva York no respondió de inmediato a las consultas de la AFP sobre estas detenciones.

Manifestantes que lucían pancartas con lemas como “Dejen de armar a Israel” y “Acaben con el genocidio” participaron en una sentada mientras Netanyahu pronunciaba su discurso en la ONU.

Susan Sarandon en la manifestaci{on contra el genocidio en Gaza.

Sarandon es una habitual de las manifestaciones contra la intervención de Israel en Gaza, postura que, según ha reconocido públicamente, le ha hecho perder contratos.

Netanyahu arremetió contra sus detractores en la ONU

Durante la intervención de Benjamin Netanyahu en la ONU, numerosas delegaciones abandonaron la sala de la Asamblea General cuando comenzó su intervención.

“Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora”, dijo Netanyahu al tomar la palabra.

🔴Numerosas delegaciones abandonan la sala de la Asamblea General de la ONU cuando comienza la intervención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Si hay otros cobardes que todavían no se han ido, váyanse ahora", dijo Netanyahu. #UNGA pic.twitter.com/W067YRHloc — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 24, 2026

Netanyahu aprovechó la tribuna de Naciones Unidas para atacar desde los líderes de Irán hasta el primer alcalde musulmán de Nueva York, así como a sus socios Reino Unido, Francia y Turquía.

Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza

En septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados aseguró que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Además, la ONU solicitó a Israel a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables.

“Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para evitar ese crimen”, explicó la ONU.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, declaró en ese momento que “es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.