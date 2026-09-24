Serie de “Timbiriche” abordará abuso denunciado por Sasha Sokol; revelan fecha de estreno

¿Cuándo se estrenará la serie de “Timbiriche”? | Foto: VIX

La serie de Timbiriche se estrenará el 9 de octubre y relatará diferentes episodios de la banda, incluyendo el caso de abuso del productor Luis de Llano sobre la cantante Sasha Sokol, según revela el primer trailer del show publicado este jueves 24 de septiembre.

“Timbiriche” será dirigida por Humberto Hinojosa Ozcariz y contará con las actuaciones de Macarena García, Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Andrea Chaparro y más.

“Timbiriche” incluirá la trama de Sasha Sokol y Luis de Llano

El primer adelanto oficial de la serie mostró una escena en la que el personajde de Alberto Guerra le reclama a Luis de Llano, interpretado por Osvaldo Benavides haber salido a cenar con Sasha Sokol, interpretada por Macarena García.

“¿Por qué fuiste a cenar con Sasha, cabr*n? ¿Fueron a cenar ustedes dos solos?“, se escucha en el trailer de “Timbiriche“.

Además, se puede ver al personaje de Luis de Llano diciendo: “Tú y yo nos cuidamos“, aparentemente dirigiéndose a la cantante. Otro personaje se refiere a la situación de la siguiente manera: “Él se aprovechó de la situación, y la está manipulando“.

Finalmente, se puede ver a los personajes de Benavides y García peleando. “Antes no te portabas así“, reprocha el productor, a lo que la artista contesta: “¿Antes cuándo?, ¿cuando era una niña?“.

¿De qué tratará “Timbiriche”?

La serie de Timbiriche explorará desde los años previos a la fama nacional de sus integrantes, cuando éstos aún no se convertían en un fenómeno musical, de acuerdo con el tráiler del show.

Humberto Hinojosa Ozcariz mostrará cómo el inesperado éxito de la banda cambiaría sus vidas y los llevaría a enfrentar la presión mediática, los reflectores y los obstáculos propios de la industria del espectáculo.

Además de las presentaciones y éxitos de Timbiriche, la serie abordará las relaciones personales entre los integrantes de la banda.

¿Quién es quién en la serie de Timbiriche?

“Timbiriche” cuenta con un elenco joven que se encargará de dar vida a los integrantes de la banda juvenil, incluyendo a Benny Ibarra, Paulina Rubio, Thalía y Erik Rubín.

Macarena García (“Control Z”) | Sasha Sokol

(“Control Z”) | Sebastián Poza (“Papás por siempre”) | Benny Ibarra

(“Papás por siempre”) | Iker Sánchez Solano (“Bardo”) | Diego Schoening

(“Bardo”) | Luis de la Rosa (“Luis Miguel, la serie”) | Erik Rubín

(“Luis Miguel, la serie”) | Michelle Pellicer (“Cindy la regia, la serie”) | Paulina Rubio

(“Cindy la regia, la serie”) | Sol Wainer (“Nadie va a escuchar tu grito”) | Mariana Garza

(“Nadie va a escuchar tu grito”) | Jesusa Ochoa (“Chespirito: Sin querer queriendo”) | Alix Bauer

(“Chespirito: Sin querer queriendo”) | Edu Maruri (“Nadie nos va a extrañar”) | Eduardo Capetillo

(“Nadie nos va a extrañar”) | Andrea Chaparro (“Como agua para chocolate”) | Edith Márquez

(“Como agua para chocolate”) | Clara Dalmao (“Barreda”) | Thalía

(“Barreda”) | Osvaldo Benavides (“Noche de bodas”) | Luis de Llano

(“Noche de bodas”) | Alberto Guerra (“Me late que sí”)| Personaje no anunciado

¿Cuándo se estrenará?

“Timbiriche” contará con 8 capítulos de 45 minutos aproximadamente cada uno y el primer capítulo se estrenará el viernes 9 de octubre.

La serie se estrenará de manera exclusiva en la plataforma de streaming VIX.

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