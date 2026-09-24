“¡Seguimos buscándolo!”: Madre de Carlos Emilio, a casi un año de su desaparición en bar de Mazatlán

Madre de Carlos Emilio. Fotos: Samuel Sánchez/FGE

A casi un año de la desaparición de Carlos Emilio Galván, su madre difundió un comunicado en el que se pronunció sobre las recientes diligencias relacionadas con el caso y pidió conocer qué información aportaron a la investigación.

De acuerdo con el posicionamiento, Ricardo “Pity” Velarde e Isaac Aguayo Roacho fueron llamados a comparecer dentro de las actuaciones relacionadas con la desaparición del joven, ocurrida en octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa.

La madre de Carlos Emilio señaló que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) le informe sobre los resultados de estas diligencias y si los datos obtenidos pueden contribuir a localizar a su hijo.

COMUNICADO



A casi un año de la desaparición de Carlos Emilio, se hace público que Ricardo “Pity” Velarde e Isaac Aguayo Roacho fueron llamados a comparecer dentro de las actuaciones relacionadas con el caso.



Ricardo Velarde, no solo por su participación en la estructura… https://t.co/8uqGzw7dfQ — Brenda Valenzuela Gil (@BrendaValgil) September 24, 2026

¿Qué dijo la madre de Carlos Emilio sobre las comparecencias?

En su comunicado, la madre explicó que considera relevante la comparecencia de Ricardo Velarde por su relación con la estructura empresarial a la que pertenece Terraza Valentino, establecimiento donde, según los familiares, Carlos Emilio fue visto por última vez.

También mencionó investigaciones financieras y fiscales y otros casos de desapariciones que, según señaló, han sido relacionados públicamente con establecimientos vinculados al grupo empresarial. Estas afirmaciones forman parte de la postura expresada por la madre y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.

Sobre Isaac Aguayo Roacho, señaló que su comparecencia resulta relevante por las circunstancias e irregularidades que, según su perspectiva, rodearon la investigación durante el periodo en que estuvo bajo su responsabilidad. La madre de Carlos Emilio sostuvo que ambas personas podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido y esclarecer la desaparición de su hijo.

“¡Seguimos buscándolo!”, expresó al insistir en que, después de prácticamente un año, la familia continúa a la espera de información sobre el paradero del joven.

Madre espera información de la Fiscalía General de la República

La madre de Carlos Emilio señaló que tiene conocimiento de que la comparecencia de Ricardo Velarde ya se llevó a cabo, aunque aseguró que hasta el momento no cuenta con un informe oficial de la FGR. De manera preliminar, dijo haber conocido que Velarde habría manifestado no tener información sobre la desaparición de Carlos Emilio y que se habría negado a responder algunos cuestionamientos.

Ante ello, la familia espera que la Fiscalía informe qué resultado tuvieron las actuaciones, qué información se obtuvo y qué elementos podrían incorporarse a la investigación y a la búsqueda del joven.

La madre también consideró necesario conocer bajo qué circunstancias se desarrollaron las comparecencias, pues señaló que las condiciones de una diligencia pueden formar parte del contexto para valorar su alcance dentro de la investigación.

“Después de casi un año, saber que una diligencia ocurrió no basta”

En su posicionamiento, la madre manifestó preocupación por el tiempo transcurrido desde la desaparición de Carlos Emilio y cuestionó que diligencias relacionadas con personas que considera relevantes para el caso se hayan realizado hasta ahora.

Señaló que existe una diferencia entre las condiciones en las que se desarrollan las actuaciones relacionadas con otras personas y la situación que enfrenta la familia, que continúa sin conocer el paradero del joven.

“Después de casi un año, saber que una diligencia ocurrió no basta para una madre que sigue sin saber dónde está su hijo”, señaló.

La familia espera conocer si la información obtenida durante las comparecencias permite establecer nuevas líneas de investigación o generar posibilidades para localizar a Carlos Emilio.

¿Qué pasó con Carlos Emilio Galván?

Carlos Emilio Galván viajó desde Durango a Mazatlán, Sinaloa, acompañado de familiares, para pasar unos días en el puerto. La tarde del 4 de octubre de 2025, la familia acudió a un restaurante. Posteriormente, algunos adultos regresaron al hotel, mientras que los jóvenes decidieron continuar la noche y salir a divertirse.

De acuerdo con los testimonios de familiares, Carlos Emilio y dos de sus primas acudieron al establecimiento Terraza Valentino. Durante la madrugada del 5 de octubre, aproximadamente a las 2:20 horas, el joven se levantó de la mesa para dirigirse al baño. Después de ese momento, sus familiares perdieron contacto con él.

Los familiares han señalado que antes de su desaparición no se habría registrado ningún incidente dentro del establecimiento. Carlos Emilio es originario de Durango y sus familiares lo describen como una persona tranquila y dedicada al deporte. El 12 de septiembre obtuvo el título de licenciado en Gastronomía.

Familia mantiene la búsqueda de Carlos Emilio

A casi un año de aquella madrugada, la familia continúa buscando al joven y espera información sobre las actuaciones realizadas por las autoridades. Para su madre, una comparecencia representa la posibilidad de obtener información que permita reconstruir lo ocurrido y establecer nuevas líneas para la búsqueda.

La familia mantiene la exigencia de conocer qué sucedió con Carlos Emilio y dónde se encuentra, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes. La madre insistió en que el objetivo principal sigue siendo encontrar a su hijo y conocer qué ocurrió desde el momento en que fue visto por última vez.

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