CNN, MS NOW y Politico regresan a la Casa Blanca tras orden judicial

Medios vetados por Trump regresaron a la Casa Blanca. Foto: AFP

Periodistas de CNN, MS NOW y Politico regresaron a la Casa Blanca, luego de que un juez federal ordenara restituir el acceso de los tres medios, seis días después de que el gobierno de Donald Trump revocara sus acreditaciones.

La reincorporación ocurrió alrededor del mediodía, antes de que venciera el plazo establecido por el juez federal de Washington, Timothy Kelly, para que la administración respondiera a una solicitud urgente presentada por los medios vetados por el presidente Trump.

Juez ordenó restituir acreditaciones de periodistas

Los tres medios habían solicitado al tribunal que obligara a la Casa Blanca a cumplir con la resolución judicial, luego de que sus reporteros no pudieran ingresar a las instalaciones durante las primeras horas del jueves.

El juez Kelly había ordenado que las acreditaciones fueran restituidas hasta nueva orden del tribunal o hasta que expirara la medida cautelar temporal, establecida por 14 días.

En su resolución, el magistrado señaló que la prohibición probablemente violó los derechos constitucionales al debido proceso de los periodistas.

La Casa Blanca había argumentado que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho.

Casa Blanca acusó a medios de publicar información sensible

La administración de Trump había acusado a los tres medios de difundir “noticias falsas” y, en el caso de CNN, de publicar información relacionada con seguridad nacional.

En una carta, la oficina de prensa de la Casa Blanca señaló que CNN habría difundido información sensible o clasificada en artículos relacionados con la guerra de Irán y con un proyecto de construcción en el Ala Este.

Sin embargo, el juez Kelly consideró que los artículos señalados eran “rutinarios” y expresó dudas sobre que la seguridad nacional fuera la verdadera motivación para retirar las acreditaciones.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y cerca de 50 medios de comunicación también habían solicitado al tribunal intervenir contra las restricciones.

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