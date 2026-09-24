Aleks Syntek acusa a Pati Chapoy de “arruinar su vida” y pide cárcel para quienes lo señalaron como un “peligro”

Aleks Syntek arremete contra Pati Chapoy. Foto: Cuartoscuro

Aleks Syntek arremetió contra Pati Chapoy y otros periodistas de espectáculos, a quienes responsabilizó de haber destruido a su familia por publicar información falsa. El cantante también aseguró que dejó el país luego de las críticas que recibió el pasado 15 de septiembre cuando se presentó en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

En una publicación, el intérprete aseguró este jueves que no regresará a México hasta que los periodistas de espectáculos se comprometan a no difundir información que él considera falsa.

“Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO hasta que prometan no dar notas falsas. Gracias”, escribió el cantante.

Syntek no especificó en esa publicación a qué información se refería ni señaló una nota concreta de “Ventaneando” como origen de sus acusaciones.

Sin embargo, el programa de TV Azteca ha dado cobertura a distintas polémicas relacionadas con el cantante en los últimos meses, entre ellas aspectos de su vida personal y sus declaraciones sobre el reguetón.

En 2025, “Ventaneando” reportó una supuesta separación del cantante y su esposa, Karen Coronado, relacionada con versiones sobre presuntas infidelidades. También abordó versiones sobre un supuesto distanciamiento de sus hijos y un posible ingreso a una clínica para tratar problemas de adicciones.

Syntek cuestionó públicamente parte de esta información y acusó a los medios de difundir versiones falsas sobre su vida familiar

¿Aleks Syntek pidió que encarcelen a sus detractores?

En otro mensaje, el músico aseguró que está dispuesto a someterse a un detector de mentiras y planteó que, si el resultado lo favorece, sus seguidores deberían ayudarlo a llevar a prisión a quienes, según él, hicieron creer a los jóvenes mexicanos que representa un peligro.

“Y si gustan me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este PAÍS llamado ‘MENTIROLANDIA’”, escribió.

La publicación también fue eliminada poco después de aparecer en sus redes sociales, aunque varios medios recuperaron el contenido.

Las declaraciones llegan después de varios días en los que el cantante protagonizó diferentes controversias en redes sociales.

El episodio que detonó buena parte de la conversación ocurrió el 15 de septiembre, cuando Syntek ofreció un concierto en la alcaldía Benito Juárez por los festejos del Grito de Independencia.

Durante la presentación, el cantante cuestionó al público por sus preferencias musicales y volvió a criticar al reguetón. El episodio generó una ola de comentarios y memes en redes sociales.

"Alek Syntek":



Porque Aleks Syntek enloquece en su presentación del 15 de septiembre. Se peleaba con el público y metía protestas en medio de canciones. así como bailes raros. pic.twitter.com/A5P7eDn6cp — Por qué es tendencia (@Sontendenciahoy) September 18, 2026

Posteriormente, Syntek continuó respondiendo a algunas de las críticas y publicó diferentes mensajes relacionados con el caso, incluso apareció sin su conocido peluquín y después anunció que lo rifaría para destinar el dinero a apoyar el desarrollo musical de un niño.

En los últimos días también se refirió a su intención de alejarse de México y aseguró que no regresaría hasta que los medios dejaran de publicar, según su postura, información falsa sobre él.

Hasta el momento, no se ha localizado una respuesta pública de Pati Chapoy directamente relacionada con las nuevas acusaciones de Aleks Syntek.

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