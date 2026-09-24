Delegaciones abandonan discurso de Netanyahu en la ONU; las llama “cobardes”

Netanyahu llamó cobardes a diplomáticos de la ONU. Foto: Getty Images

Decenas de delegados abandonaron este jueves la sala de la Asamblea General de la ONU cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzó su discurso durante el debate general del organismo internacional.

El retiro de las delegaciones ocurrió al inicio de la intervención del mandatario israelí. Netanyahu reaccionó durante su discurso y calificó de “cobardes” a quienes abandonaron el recinto. Reuters reportó que fueron decenas de delegados los que salieron de la sala.

“Si hay otros cobardes que todavía no se han ido, váyanse ahora”, dijo Netanyahu durante su intervención.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Protesta en plena Asamblea de la #ONU. Decenas de delegados abandonaron el recinto cuando #BenjaminNetanyahu tomó la palabra este 24 de septiembre, en una acción coordinada como rechazo al primer ministro de #Israel. Según los reportes, la delegación palestina… pic.twitter.com/vd9G5We2Di — Uno TV (@UnoNoticias) September 24, 2026

Delegaciones abandonan la sala durante discurso de Netanyahu

La salida de los representantes ocurrió mientras Netanyahu se dirigía a los líderes mundiales reunidos en Nueva York. Imágenes difundidas desde la sede de Naciones Unidas mostraron a integrantes de distintas delegaciones levantándose de sus lugares y abandonando el salón mientras el primer ministro israelí se aproximaba al podio o comenzaba su intervención.

El episodio se produjo en medio de las críticas internacionales a la actuación de Israel en Gaza y de la guerra que involucra a Israel e Irán. Reuters informó que, mientras algunas delegaciones abandonaban la sala, otros asistentes permanecieron en el recinto y hubo expresiones de apoyo a Netanyahu. La Asamblea General celebra del 22 al 26 de septiembre y el 28 de septiembre su debate general correspondiente al 81 periodo de sesiones.

🇮🇱🇺🇳 “Si hay otro cobarde que se quiera ir, por favor que se vaya ahora”: La Asamblea General de la ONU se vacía ante el discurso de Netanyahu. pic.twitter.com/ikKgMGPGAE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 24, 2026

Misión Palestina había pedido abandonar la Asamblea

Antes de la intervención de Netanyahu, la Misión Permanente de Palestina ante la ONU había llamado a los países a realizar un retiro colectivo cuando se anunciara la participación del primer ministro israelí. La misión sostuvo que la salida de las delegaciones enviaría un mensaje de rechazo a las acciones de Israel y utilizó acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y ocupación ilegal.

Estas son acusaciones que Israel rechaza. El Gobierno israelí sostiene que sus operaciones militares responden a la necesidad de defenderse y combatir a Hamás. El intercambio ocurre en un contexto de fuertes divisiones dentro de la comunidad internacional sobre la guerra en Gaza, las acciones militares de Israel y las condiciones para alcanzar una solución al conflicto palestino-israelí.

🔴Numerosas delegaciones abandonan la sala de la Asamblea General de la ONU cuando comienza la intervención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Si hay otros cobardes que todavían no se han ido, váyanse ahora", dijo Netanyahu. #UNGA pic.twitter.com/W067YRHloc — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 24, 2026

¿Qué dijo Netanyahu durante su intervención?

Durante su discurso, Netanyahu defendió las acciones de Israel y cuestionó las críticas internacionales contra su Gobierno. El primer ministro israelí también se refirió a la guerra con Irán y defendió la decisión de Israel de emprender acciones militares contra ese país. PBS reportó que Netanyahu calificó la decisión de atacar Irán como una de las decisiones más fáciles que ha tomado y criticó a los delegados que abandonaron el recinto.

La intervención de Netanyahu forma parte de una participación en la Asamblea General marcada por el conflicto en Medio Oriente y por las críticas que ha recibido Israel en distintos foros internacionales.

Mahmoud Abbas también habló ante la ONU

Horas antes de la intervención de Netanyahu, el presidente palestino Mahmoud Abbas se dirigió a la Asamblea General mediante un mensaje pregrabado desde su oficina en Ramala. La participación de Abbas ocurrió después de que Estados Unidos negara visas a él y a otros funcionarios palestinos para asistir presencialmente a la reunión, según el contexto proporcionado para la sesión.

Durante su intervención, el líder palestino defendió la causa palestina y cuestionó las acciones de Israel en Gaza. La participación de ambos dirigentes se produjo en jornadas consecutivas de intervenciones sobre uno de los principales conflictos que se discuten actualmente en Naciones Unidas.

Netanyahu enfrenta críticas durante su visita a Estados Unidos

La visita del primer ministro israelí a Nueva York también se desarrolló en medio de críticas de sectores políticos y sociales en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha calificado públicamente a Netanyahu de “criminal de guerra” y ha planteado que debería ser detenido. Mamdani también ha reconocido que las autoridades de Nueva York no tienen facultades para ejecutar una orden de arresto de la Corte Penal Internacional y ha señalado que corresponde a las autoridades federales actuar al respecto.

Netanyahu, por su parte, ha rechazado las acusaciones relacionadas con crímenes de guerra y genocidio y ha defendido las acciones militares de Israel. En su intervención ante la ONU, el primer ministro israelí utilizó el escenario internacional para responder a las críticas y presentar la posición de su Gobierno sobre los conflictos en Medio Oriente. El abandono de la sala por parte de decenas de delegaciones quedó así como uno de los momentos más visibles de su participación en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas.

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