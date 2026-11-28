Julio Berdegué. Foto: Uno TV

El campo mexicano no será “moneda de cambio” durante el proceso de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el fin de conseguir concesiones en otros rubros, aseguró Julio Berdegué, asesor de Asuntos Agroalimentarios Internacionales del Gobierno federal, tras participar en el Foro Global Agroalimentario en Guadalajara, Jalisco.

“No, no, no, no, no, de ninguna manera. La presidenta tiene una alta, alta consideración de la importancia de la agricultura en México. No solo es un sector económicamente muy importante, sino que genera millones de empleos en el campo, en las zonas rurales. Muchas de las personas que trabajan en el campo pues son personas en condición de vulnerabilidad o de pobreza, entonces para nuestro gobierno y para ella defender esos empleos es importantísimo. No es moneda de cambio de ninguna manera”, Julio Berdegué, asesor de Asuntos Agroalimentarios Internacionales del Gobierno federal

Avances en azúcar y reactivación de exportación ganadera

El funcionario explicó que ya se han superado temas complejos con Estados Unidos en el contexto de la revisión del acuerdo comercial, como el del sector azucarero, aunque queda pendiente ampliar las exportaciones de ganado tras el freno sanitario provocado por el gusano barrenador del ganado.

“Tenemos muchos temas que eran muy difíciles ya resueltos. El del azúcar, que era importantísimo, es un sector social clave para muchos estados, son cientos de miles de campesinos y cañeros y jornaleros, y eso ya se arregló en términos excelentes. Ya recuperamos la exportación del ganado, eso está muy bien, va avanzando bien. Hay algunas cosas que todavía queremos que se incorpore a Durango, a Coahuila, Tamaulipas, y ya lo estamos platicando, y ahí sí estoy optimista. Hemos arreglado muchos temas”, Julio Berdegué, asesor de Asuntos Agroalimentarios Internacionales del Gobierno federal

Berdegué precisó que actualmente la exportación de ganado en pie hacia territorio estadounidense ya opera desde Sonora y Chihuahua, por lo que las gestiones con las autoridades estadounidenses buscan reincorporar a la brevedad a otras entidades del norte del país.

“En el caso que mencioné, Coahuila, Durango y Tamaulipas son estados que podrían estar exportando ganado ya. Entonces, hasta ahorita estamos exportando de Sonora y Chihuahua y ya estamos platicando para que también estos otros tres estados se puedan incorporar pronto a este proceso”, Julio Berdegué, asesor de Asuntos Agroalimentarios Internacionales del Gobierno federal

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