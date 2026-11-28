Los Montachoques son de los métodos más comunes. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Una conductora enfrentó y grabó a un grupo de al menos cinco presuntos montachoques que, tras un percance vial, intentaban presionarla para que entregara dinero. La mujer se negó a pagar sin que antes interviniera el ajustador de seguros y pidió apoyo de la policía.

En el video se observa cómo varios hombres y una mujer la rodean mientras discuten por el supuesto daño a los vehículos. La tensión aumenta cuando la mujer se quita la chamarra y la reta a golpes, mientras la conductora insiste en que esperará a las autoridades para resolver el incidente.

Una conductora encaró y exhibió en video a un grupo de al menos cinco presuntos montachoques que intentaron intimidarla para exigirle dinero tras un percance vial. 🚨🚗⚠️

En la grabación se observa cómo varios sujetos y mujeres la rodean en plena vialidad para presionarla a… pic.twitter.com/740I6aoeFJ — apartadomex (@ApartadoMex) November 27, 2026

Así fue como la conductora enfrentó a los presuntos montachoques

Aunque no se precisa dónde ni cuándo ocurrió el incidente, la grabación muestra cómo comenzó la discusión. Un hombre se acerca a la ventanilla de la conductora y le exige el pago de 800 pesos por los daños.

Ella le pregunta si es el ajustador y le pide que se identifique. También aclara que no entregará dinero hasta que llegue el personal de la aseguradora.

Durante el intercambio, el sujeto insiste en conocer cuánto tiempo tardará el seguro, mientras la mujer se niega a darle efectivo y señala que esperará a que se revise el percance.

La situación escala cuando otra mujer, que acompaña al hombre, se quita la chamarra y amenaza a la conductora con golpearla. Ante las intimidaciones, la automovilista pide que llamen a una patrulla y expresa que tiene miedo.

En otro momento, uno de los involucrados abre la puerta del pasajero. El video termina sin que se observe cómo concluyó el altercado.

¿Cómo operan los montachoques?

Los llamados montachoques aprovechan percances viales para intimidar a otros conductores y exigirles dinero por supuestos daños, con frecuencia mediante amenazas y presión para llegar a un acuerdo inmediato.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda no entregar efectivo ni aceptar arreglos apresurados y seguir el procedimiento con la aseguradora y las autoridades.

¿Qué hacer si sufres un percance y sospechas de montachoques?

La SSC recomienda tomar las siguientes medidas para evitar ser víctima de amenazas o extorsiones:

Permanece dentro de tu vehículo y mantén la calma.

y mantén la calma. Llama a tu aseguradora e informa lo sucedido.

Reporta la situación al 911 o a la Unidad de Contacto del Secretario, al 55 5208 9898 .

. Verifica que el personal de la aseguradora tenga identificación, uniforme y documentos que acrediten su relación con la empresa.

Mantente presente durante la revisión y atención del incidente.

También pide evitar estas acciones:

No entregues dinero para acelerar la solución del accidente.

No acudas con mecánicos, cajeros u otros lugares a los que quieran llevarte.

No pierdas de vista tus pertenencias.

No muestres ni entregues las llaves de tu vehículo.

No permitas que las amenazas o la presión te hagan actuar apresuradamente.

Ante cualquier situación de riesgo, los automovilistas pueden solicitar apoyo al 911 o comunicarse al 55 5208 9898.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.