Mejoravit y permite realizar trabajos de remodelación. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores que desean reparar, ampliar o mejorar su vivienda, durante el mes de diciembre, tienen entre las alternativas de financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) un crédito de hasta 42 mil 794.69 pesos, con una tasa de interés fija anual del 10%.

El financiamiento forma parte del esquema Mejoravit y permite realizar trabajos de remodelación sin afectar la estructura del inmueble ni hipotecar la propiedad. Además, los trabajadores pueden elegir un plazo de pago de entre uno y cinco años.

¿Cuáles son las características del crédito Infonavit de hasta 42 mil pesos?

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del Infonavit, actualizada el 14 de octubre de 2026, el financiamiento cuenta con las siguientes características:

Monto mínimo: 10 mil 698.67 pesos.

10 mil 698.67 pesos. Monto máximo: 42 mil 794.69 pesos.

42 mil 794.69 pesos. Tasa de interés: 10% fija anual.

10% fija anual. Plazo de pago: de uno a cinco años.

de uno a cinco años. Modalidad: individual.

El monto del crédito no podrá superar el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda, la cual servirá como garantía del financiamiento.

¿En qué se puede utilizar el crédito del Infonavit?

Los trabajadores pueden destinar los recursos a diferentes trabajos de reparación y mejoramiento de sus viviendas, entre ellos:

Pintar e impermeabilizar.

Cambiar pisos y azulejos.

Renovar muebles de cocina y baño.

Mejorar jardines.

Realizar reparaciones y ampliaciones sin afectar la estructura del inmueble.

También se puede destinar hasta el 30% del financiamiento a gastos notariales para regularizar la propiedad.

Requisitos para solicitar el crédito Infonavit de hasta 42 mil pesos

Los trabajadores interesados en acceder al financiamiento deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una relación laboral vigente.

Estar registrados en una Afore y contar con datos biométricos actualizados.

Autorizar la consulta al Buró de Crédito.

No tener otro crédito vigente con el Infonavit.

Habitar la vivienda que se pretende mejorar.

Que la suma de la edad y el plazo del crédito no supere los 70 años para hombres y 75 para mujeres.

La vivienda puede pertenecer al solicitante, su pareja o alguno de los familiares contemplados por el Instituto.

¿Cómo solicitar el crédito del Infonavit en diciembre de 2026?

Los interesados pueden ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar las opciones de financiamiento, los montos disponibles y los requisitos correspondientes.

Aunque el crédito aparece en el portal institucional, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la disponibilidad de nuevas solicitudes de Mejoravit durante diciembre de 2026.

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