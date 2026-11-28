Sergio Javier “N”, detenido por caso Valeria Márquez. Foto: Especial

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de Sergio Javier “N”, señalado por su presunta participación antes, durante y después del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan.

El presunto responsable fue detenido en la colonia Anexo San Rafael, gracias a la colaboración entre las Fiscalías de Jalisco y Michoacán, principalmente, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, así como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la información difundida, el detenido fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para continuar con el proceso correspondiente.

Fiscalía de Jalisco reporta detención por el feminicidio de Valeria Márquez

La captura representa un nuevo avance en la investigación por el asesinato de la creadora de contenido, quien fue atacada el 13 de mayo de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Las autoridades señalaron que Sergio Javier “N” es investigado por su probable participación en distintas etapas del crimen: antes, durante y después de la agresión.

Previo a la captura de este viernes, en agosto pasado, fue detenido Iván Martín “N”, acusado de ser el coautor material del feminicidio. A su vez, en julio se detuvo a Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, padre de Francisco, quien de acuerdo a autoridades presuntamente sostuvo una relación sentimental con Valeria y quien habría solicitado a su padre que ordenara el asesinato de la mujer.

Hasta el momento, la información difundida no detalla públicamente cuál habría sido su intervención específica ni los elementos de prueba que sustentan los señalamientos.

La Fiscalía de Jalisco, en coordinación con Michoacán y la SSPC, detuvo en Uruapan a Sergio Javier “N”, presunto implicado con participación activa antes, durante y después del feminicidio de la influencer Valeria M., ocurrido en Zapopan en 2025.

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¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez era una influencer y emprendedora originaria de Jalisco. Se dedicaba a crear contenido sobre belleza y estilo de vida, además de administrar su propio establecimiento, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan.

La joven nació en 2002 y comenzaba a desarrollar una carrera como modelo. En 2021 obtuvo el reconocimiento de Miss Rostro, en un certamen de belleza local.

También participó en videos musicales, entre ellos el de la canción “Koenigsegg”, de Luis R. Conriquez y Brian Santin, así como “Hoy la vi pasar”, de Pillín Guzmán.

Su asesinato ocurrió mientras transmitía en vivo desde su negocio, por lo que el ataque fue presenciado por usuarios que seguían la transmisión.

Tras el crimen, su caso generó conmoción y reacciones en redes sociales. Su cuenta de Instagram permanece pública y reúne a cientos de miles de seguidores.

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