Conoce cuántas semanas cotizadas necesitarás para pensionarte en 2027. Foto: Getty

Las personas que planean solicitar una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán cumplir con un requisito mayor de cotización a partir de 2027. El número mínimo de semanas pasará de 875 a 900 para quienes pertenecen al régimen de la Ley 97.

Este ajuste forma parte del calendario gradual establecido en la reforma a la Ley del Seguro Social de 2020. Por disposición legal, el requisito aumenta 25 semanas cada año hasta alcanzar las mil en 2031.

De esta manera, quienes realicen su trámite durante 2027 deberán revisar si cuentan con las semanas necesarias, además de cumplir con la edad y las demás condiciones que establece el Instituto.

¿Cuántas semanas pedirá el IMSS en 2027?

El próximo año, los trabajadores inscritos en el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 necesitarán acreditar al menos 900 semanas cotizadas para obtener una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

La diferencia respecto a 2026 será de 25 semanas, pues durante el presente año el mínimo establecido es de 875.

El incremento no será el último. La legislación contempla que el periodo mínimo de cotización continúe aumentando hasta llegar a mil semanas en 2031.

Así quedará el calendario:

Año Semanas mínimas 2026 875 2027 900 2028 925 2029 950 2030 975 2031 1,000

El IMSS detalla este calendario en sus trámites oficiales de solicitud de pensión, con base en el artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 16 de diciembre de 2020.

¿Qué trabajadores tendrán que reunir las 900 semanas?

El nuevo requisito corresponde a las personas que comenzaron a cotizar ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, fecha que marca el inicio del régimen de la Ley 97.

En cambio, quienes comenzaron a cotizar antes de ese día pueden tener derecho a elegir entre los dos regímenes, siempre que cumplan las condiciones legales para ello.

La diferencia es importante porque los requisitos de cotización no son iguales:

Ley 73: exige un mínimo de 500 semanas cotizadas.

exige un mínimo de 500 semanas cotizadas. Ley 97: solicitará 900 semanas durante 2027 y llegará a mil en 2031.

Por lo tanto, el aumento no significa que todos los trabajadores afiliados al IMSS deban reunir 900 semanas para pensionarse. El régimen aplicable a cada persona determina el mínimo que debe acreditar.

¿Qué edad debes tener para solicitar una pensión del IMSS?

Las semanas cotizadas no son el único requisito para acceder a una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. También se debe cumplir con la edad correspondiente y encontrarse en una situación laboral específica.

Estas son las condiciones generales:

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada:

Tener al menos 60 años cumplidos.

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

No contar con un trabajo remunerado.

Acreditar las semanas de cotización que correspondan al régimen.

Pensión por Vejez:

Tener 65 años cumplidos.

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

No contar con un trabajo remunerado.

Cumplir con el mínimo de semanas cotizadas aplicable.

Para las personas que pertenecen a la Ley 73 también es necesario conservar vigentes sus derechos ante el Instituto.

¿Cómo saber cuántas semanas tienes cotizadas ante el IMSS?

Antes de iniciar el trámite de pensión, es recomendable consultar la constancia de semanas cotizadas para conocer el tiempo que el Instituto tiene reconocido.

Este documento permite verificar el número de semanas acumuladas y revisar el historial de cotización. Si existen periodos que no aparecen registrados o datos incorrectos, se puede solicitar una aclaración ante el IMSS.

La consulta puede realizarse mediante el portal oficial del Instituto, en el apartado de Constancia de Semanas Cotizadas.

Conocer este dato permitirá a los trabajadores identificar si cumplen con el requisito que estará vigente en 2027 o cuánto tiempo adicional necesitan cotizar antes de solicitar su pensión.

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