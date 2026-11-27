Descubre la música que amas. Foto: AFP/Archivo

Bad Bunny, El Malilla y LATIN MAFIA forman parte de los artistas que destacan en las playlists de Claro Música para recorrer los ritmos que marcaron el 2026. Desde el reguetón y los sonidos urbanos hasta el flow mexicano y la música electrónica, las selecciones reúnen a figuras consolidadas y nuevas propuestas que han encontrado un lugar en la escena musical.

A través de las playlists “Esencia Urbana”, “Esencia FlowMexa” y “Esencia Electro”, la plataforma reúne canciones de exponentes de distintos géneros y generaciones.

¡Dale play y vuelve a disfrutar las canciones que hicieron especial este año!

Esencia Urbana: Bad Bunny encabeza los ritmos latinos

Foto: Claro música

La playlist “Esencia Urbana” tiene como artista principal a Bad Bunny, uno de los exponentes del género urbano latino con mayor proyección internacional, el cantante puertorriqueño ha construido una trayectoria que combina reguetón, trap latino y otros sonidos caribeños, con producciones que lo han llevado a escenarios internacionales.

Junto a él aparecen Karol G, Fuerza Regida y Neton Vega, artistas que representan distintas vertientes de la música latina actual.

Karol G se ha consolidado como una de las figuras femeninas más importantes del reguetón y el pop urbano, con canciones que combinan ritmos latinos y propuestas melódicas. Por su parte, Fuerza Regida ha impulsado los corridos tumbados y los sonidos regionales mexicanos hacia nuevas audiencias, mientras que Neton Vega forma parte de una generación de intérpretes que ha ganado presencia dentro de la música mexicana contemporánea.

Escucha la playlist haciendo click.

Esencia FlowMexa: El Malilla y el crecimiento del reguetón mexicano

Foto: Claro música

El Malilla es el artista destacado de “Esencia FlowMexa”, una selección que reúne exponentes del reguetón y otros sonidos urbanos hechos en México, el cantante, originario de Valle de Chalco, Estado de México, se ha convertido en uno de los nombres reconocibles de la nueva escena del reguetón mexicano, con una propuesta que combina ritmos caribeños y referencias del entorno urbano nacional.

En esta playlist también aparecen El Bogueto, Luis R. Conriquez, Neton Vega, Emi Blue y Dani Flow, artistas que representan diferentes estilos dentro de la música popular mexicana.

Esencia Electro: LATIN MAFIA, Tiësto y David Guetta ponen el ritmo

Foto: Claro música

La playlist “Esencia Electro” tiene como artista destacado a LATIN MAFIA, agrupación mexicana integrada por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, el proyecto ha desarrollado una identidad musical que mezcla pop alternativo, electrónica y sonidos urbanos, con una propuesta que conecta con nuevas audiencias.

La selección también incluye a figuras internacionales de la música electrónica como Tiësto y David Guetta, dos DJ y productores con una larga trayectoria en festivales y escenarios alrededor del mundo.

A ellos se suman Black Eyed Peas, agrupación estadounidense que ha combinado hip-hop, pop y electrónica en diferentes etapas de su carrera, y Raymix, intérprete mexicano que popularizó la electrocumbia, una mezcla de sonidos electrónicos y cumbia.

Escucha la playlist haciendo click.

Con estas tres selecciones, Claro Música reúne diferentes expresiones musicales que van del reguetón y los corridos al pop electrónico, con artistas que representan tanto a la escena mexicana como a la internacional.

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