Planta de aprovechamiento de gas y gasoducto del Campo Ixachi Pemex. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 27 de noviembre el inicio de operaciones de una planta de aprovechamiento de gas natural en Tierra Blanca, Veracruz, así como de un gasoducto que conectará el Campo Ixachi con la Estación de Recolección de Gas Playuela.

Según lo mencionado, la infraestructura busca aprovechar mejor la producción de gas de Pemex, reducir las emisiones contaminantes y fortalecer el suministro de energético para el país.

Sheinbaum anuncia contratos mixtos para Pemex

Durante el evento, Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno trabaja en un esquema para que Pemex pueda realizar contratos mixtos con participación de otras empresas, bajo un modelo que, aseguró, beneficie tanto a la petrolera como al pueblo de México.

Estamos trabajando en un diseño para que Pemex pueda —con beneficio para Pemex y para el pueblo de México— hacer contratos mixtos, como es este caso, para poder producir petróleo, producir gas, pero poniendo por encima de todo a las y los trabajadores petroleros.

La mandataria también destacó la reducción de la deuda de Pemex. Concretó que pasó de 90 mil millones de dólares a 70 mil millones de dólares, representando una disminución de 20 mil millones de dólares.

Además, señaló que el Gobierno federal busca fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresas Públicas del Estado.

Planta de gas en Veracruz reducirá desperdicio 95%

La obra contempla un gasoducto de 52 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro, que conectará el Campo Ixachi con la Estación de Recolección de Gas Playuela. De acuerdo con Pemex, esta infraestructura permitirá reducir alrededor de 95% del gas que no se aprovechaba en el sur de Veracruz, al cierre de 2026.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, explicó que el proyecto forma parte de otras acciones de infraestructura que permitirán sumar 29 mil barriles diarios de condensado y 243 mil millones de pies cúbicos de gas. También informó que Pemex produce cerca de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, 10% más que el año anterior.

Sheinbaum anuncia otra planta en Tabasco

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que el gas recuperado se incorporará al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), lo que también contribuirá al suministro de la CFE.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con el Gobierno federal y la iniciativa privada.

Para finalizar, Sheinbaum adelantó que este sábado se inaugurará una planta gemela en Tabasco. Esto, como parte de las acciones para recuperar el gas que actualmente se quema y aprovecharlo para la producción energética.

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