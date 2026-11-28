Infonavit puede prestar hasta 169 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene distintos tipos de financiamiento para que los trabajadores edifiquen, compren e incluso mejoren su vivienda. En este último rubro, puede prestar a los trabajadores hasta 169 mil pesos, con el programa Mejoravit Solo para Ti.

El programa está dirigido a trabajadores con relación laboral vigente y permite que, a través del financiamiento respaldado por los ahorros de la Subcuenta de Vivienda, los beneficiarios realicen labores de conservación, seguridad y mejoramiento de una casa. Antes de iniciar el trámite, te mostramos los requisitos que debes tener en cuenta.

¿Cuánto presta el Infonavit con Mejoravit Solo para Ti?

El programa permite solicitar hasta 47.4 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 169 mil 39 pesos en 2026.

Sin embargo, el monto autorizado no puede superar el 90% del ahorro que el trabajador tenga en su Subcuenta de Vivienda. Por ello, la cantidad que puede recibir cada persona dependerá de los recursos disponibles y de la evaluación del Instituto.

El crédito tiene una tasa de interés fija de 10% anual para montos de 3 a 12 UMA y de 11% anual para cantidades mayores a 12 y hasta 47.4 UMA. El plazo de pago puede llegar hasta los 10 años, dependiendo del monto solicitado.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito?

Para tramitar Mejoravit Solo para Ti, los trabajadores deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una relación laboral vigente y ser derechohabiente del Infonavit.

y ser derechohabiente del Infonavit. Contar con ahorro en la Subcuenta de Vivienda .

. No solicitar un monto superior al 90% de ese ahorro.

Cumplir con el límite de edad: la suma de la edad del trabajador y el plazo del crédito no debe exceder los 70 años para hombres y los 75 años para mujeres .

y los . Destinar el financiamiento a reparar, ampliar o mejorar una vivienda, sin realizar afectaciones estructurales.

La casa puede ser propiedad del trabajador, de su cónyuge o concubino, o de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. También puede ser rentada, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el Instituto.

¿Qué documentos necesitas para solicitar Mejoravit Solo para Ti?

El Infonavit solicita documentación para identificar al trabajador y comprobar las condiciones de la vivienda. Entre los documentos se encuentran:

Solicitud de inscripción de crédito.

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP.

RFC.

Comprobante de domicilio de la vivienda que se desea mejorar, con antigüedad no mayor a tres meses.

Estado de cuenta bancario del trabajador con CLABE, con antigüedad no mayor a dos meses.

Presupuesto de los trabajos que se realizarán y carta bajo protesta de decir verdad sobre las mejoras y el importe de la mano de obra.

Si la vivienda no está a nombre del trabajador, también deberá presentar documentos que acrediten el parentesco con el propietario o la legítima posesión del inmueble, según corresponda.

¿Para qué puedes utilizar el dinero y cómo se solicita?

El financiamiento puede destinarse a reparar, ampliar o mejorar la vivienda, siempre que los trabajos no afecten su estructura. Una vez autorizado, el dinero se entrega en una sola exhibición mediante los mecanismos establecidos por el Infonavit.

Los trabajadores interesados pueden consultar las condiciones y comenzar el trámite a través de los canales oficiales del Instituto, entre ellos Mi Cuenta Infonavit.

Antes de aceptar el financiamiento, es importante revisar la carta de condiciones financieras, donde se especifican el monto autorizado, la tasa de interés, el plazo y el pago mensual. El trámite debe realizarse directamente con el Infonavit y sin intermediarios.

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