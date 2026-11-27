Dave Keuning sufre derrame cerebral. Foto: AFP

Dave Keuning, guitarrista de la banda estadounidense The Killers reveló que sufrió un derrame cerebral hace aproximadamente dos semanas, el anunció lo hizo a través de sus redes sociales, donde explicó que su estado de salud llegó a ser crítico y que estuvo cerca de morir.

El artista, de 50 años, contó que un coágulo interrumpió el flujo sanguíneo hacia el lado derecho de su cerebro, la emergencia médica le provocó la pérdida de visión de un ojo y de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

Keuning aseguró que logró recuperarse y que, contra los pronósticos iniciales, puede hablar y caminar con normalidad, además de tocar la guitarra como antes.

La noticia fue compartida durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y en su mensaje, el músico agradeció a su familia, amigos y compañeros de banda por acompañarlo durante este complicado episodio.

“Hace dos semanas, tuve un derrame cerebral grave, y gracias a que mi esposa actuó rápido, fui directamente al hospital y me operaron. La primera hora después de un derrame cerebral es crítica cuando se trata de llegar al hospital. Tenía un coágulo de sangre en mi cerebro que cortó el suministro de sangre a todo el lado derecho de mi cerebro. Para cuando llegué al hospital, estaba ciego de un ojo y había perdido la función en mi lado izquierdo, pero todavía no podía darme cuenta de que estaba teniendo un derrame cerebral”, contó el músico en sus redes sociales.

De acuerdo con el relato del propio músico, el problema comenzó cuando un coágulo provocó un accidente cerebrovascular, la situación fue tan delicada que necesitó atención hospitalaria de emergencia.

Keuning explicó que perdió la visión de un ojo y la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. También señaló que no era consciente de que estaba sufriendo un derrame cerebral.

Su esposa, Emilie, fue fundamental para que recibiera atención médica, ella reaccionó ante la situación y consiguió trasladarlo al hospital, donde los especialistas tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente.

El guitarrista relató que los médicos le dieron alrededor de 40% de posibilidades de sobrevivir, también le advirtieron que, en caso de superar la operación, existía la posibilidad de que quedara con alguna discapacidad.

A pesar de este panorama, el integrante de The Killers consiguió superar la emergencia.

Uno de los detalles que más llamó la atención de su testimonio fue que, al despertar de la cirugía, lo primero que quiso comprobar fue si todavía podía tocar la guitarra.

El músico aseguró que al despertar de la cirugía, lo primero que quiso comprobar fue si todavía podía tocar la guitarra, algo que pudo hacer tan bien como antes del derrame cerebral.

Keuning también expresó sentirse afortunado de seguir con vida y conservar sus capacidades físicas. En su publicación agradeció especialmente a su esposa, sus hijos y sus compañeros de The Killers.

“Me siento extremadamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y pies y hablar como antes. Estoy agradecido por mi esposa, mi hijo, mi hija, y todos mis compañeros de banda, de los que me siento más cerca que nunca”, dijo.

El anuncio fue especial ya que compartió el nacimiento de su hija Odette, ocurrido tres meses antes.

El guitarrista publicó fotografías junto a su esposa y la pequeña, y expresó su felicidad por poder disfrutar de su familia después de haber enfrentado una situación que puso en riesgo su vida.

¿Quién es Dave Keuning, guitarrista de The Killers?

Dave Keuning es un músico estadounidense y uno de los fundadores de The Killers, la agrupación se formó en 2001 en Las Vegas, Nevada, junto al vocalista Brandon Flowers, posteriormente se integraron Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr.

La banda alcanzó reconocimiento internacional con canciones como:

“Mr. Brightside”

“Somebody Told Me”

“When You Were Young”

“Human”

“Read My Mind”

Keuning participó en la composición y grabación de algunos de los temas más conocidos del grupo.

En 2017 decidió alejarse temporalmente de las giras para dedicar más tiempo a su vida personal y desarrollar su carrera como solista. Durante ese periodo publicó los discos “Prismism” (2019) y “A Mild Case of Everything” (2021).

En 2021 regresó a la actividad con The Killers y participó en la grabación de “Pressure Machine”, álbum que se publicó en agosto de ese año.

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