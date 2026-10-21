¿Indirectas a Maribel Guardia? Imelda Tuñón publica mensajes sobre violencia

¿Le dijo bruja? Foto: Getty Images

Imelda Tuñón lanzó una serie de presuntas indirectas contra Maribel Guardia a través de sus historias de Instagram, donde compartió mensajes sobre la violencia hacia las infancias, la manipulación y las personas que se hacen las víctimas después de lastimar a alguien.

Las publicaciones aparecieron horas después de que Guardia anunciara que renunciaría a convivir con su nieto, José Julián, por temor a que los encuentros fueran utilizados en su contra dentro del conflicto legal que mantiene con su exnuera.

¿Qué indirectas publicó Imelda Tuñón contra Maribel Guardia?

Captura de pantalla Instagram @imetunon



Entre las historias que compartió Imelda destacó una imagen sobre la convivencia familiar y la protección de los menores, en la que se lee, “la convivencia no puede poner en riesgo a una madre ni a sus hijos. Los antecedentes de violencia deben considerarse al decidir la custodia y las visitas”. La publicación llamó la atención por aparecer después de la decisión de Maribel, aunque Imelda no aclaró si el mensaje estaba dirigido a su exsuegra.

La cantante también compartió una frase sobre la manipulación y las personas que responsabilizan a otros por sus reacciones ante un comportamiento irrespetuoso.

“Manipulación es cuando alguien ignora su comportamiento irrespetuoso, pero te culpa por cómo reaccionas ante él”, dice el mensaje.

En otra de sus historias publicó una frase relacionada con quienes se presentan como víctimas después de lastimar a alguien: “Ya casi es Halloween, pero me asusta más una persona que se hace la víctima después de lastimarte”, junto al post había unos emojis de bruja, que se han relacionado con que Tuñón diría que su suegra es este tipo de monstruo según usuarios.

Además, difundió un mensaje que llama a las personas a buscar ayuda y cambiar sus comportamientos, con referencias a ir a terapia, sanar y dejar de hacer daño a los demás.

¿Por qué Maribel Guardia renunció a convivir con su nieto?

La decisión de Maribel Guardia se da en medio del conflicto legal que mantiene con Imelda Tuñón desde la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz y padre de José Julián.

La actriz expresó su preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de los encuentros con el menor, al considerar que podrían utilizarse para perjudicarla a ella y a su esposo, Marco Chacón.

Sin embargo, renunciar a la convivencia no significa que los procedimientos legales hayan terminado; pues el abogado de Maribel señaló que los demás procesos continuarán, incluido el relacionado con el presunto homicidio por omisión de auxilio.

Hasta el momento, Imelda no ha emitido una respuesta oficial sobre la decisión de Maribel Guardia ni ha confirmado que sus publicaciones estuvieran dirigidas a ella.

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