Edith Kleiman, actriz de “Muchachitas” estaría en peligro; vecinos temen que se suicide

La actriz podría encontrarse vulnerable. Foto: Getty | Ilustrativa

La actriz Edith Kleiman, recordada por su participación en la telenovela “Muchachitas”, enfrenta un momento difícil de acuerdo con sus vecinos, quienes temen que termine atentando contra su propia vida.

En 2021, la actriz estuvo señalada en redes sociales como presunta responsable de la muerte de su esposo, el primer actor, Miguel Palmer.

Piden ayuda para Edith Kleiman

🚨😰 ¡PREOCUPACIÓN POR EDITH KLEIMAN, VIUDA DE MIGUEL PALMER!

A cinco años de la muerte del primer actor, la actriz estaría atravesando un momento complicado y viviendo sola en la colonia Narvarte, en la CDMX. 💔

📹: Carlos Monjaraz / Alejandro Isunza pic.twitter.com/7sDISB48Y5 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 14, 2026

De acuerdo con testimonios publicados por la revista TVNotas, vecinos de la intérprete temen que termine con su vida; pues, constantemente, pide ayuda, grita y se asoma desde su balcón con una expresión preocupante.

“Ella vive sola en un departamento, en un edificio de la colonia Narvarte de la CDMX. La hemos escuchado cuando grita que necesita ayuda, pega a su puerta y empieza a aventar cosas a los autos estacionados. Además, que se asoma desde su balcón en un segundo piso, del cual se puede caer y matar“. Vecina de Edith Kleiman, testimonio a TVNotas

Los vecinos también señalaron que, en ocasiones, han escuchado a Kleiman golpear la puerta de su departamento y arrojar objetos hacia los automóviles estacionados en la zona. Estas conductas, según los testimonios, han aumentado su preocupación por la situación que enfrenta la actriz.

Ante este panorama, personas cercanas a Edith Kleiman consideran que necesita apoyo y atención, pese a que su hermano, presuntamente, se hace cargo de sus gastos y vive cerca de ella.

Por ello, han planteado la posibilidad de que intervenga el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México o que la actriz pueda recibir atención en “La Casa del Actor”, institución dedicada al cuidado de intérpretes.

La preocupación de sus vecinos se centra en evitar que ocurra un accidente y en que la actriz pueda recibir la atención que, de acuerdo con sus testimonios, necesita.

Edith Kleiman se encuentra en crisis desde la muerte de Miguel Palmer

¿Es cierto que Edith Kleiman, pareja de Miguel Palmer, podría ser acusada de abuso tras la falta de cuidados del primer actor? Escucha al experto Víctor Rivera de @AbogadosCur junto a @anamaalvarado en #LaFamaYLaJusticia. pic.twitter.com/LGmsVSZ5mI — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 13, 2021

Cabe recordar que en 2021, la actriz fue señalada por Valeria Palmer, hija del actor Miguel Palmer, como presunta culpable del fallecimiento del intérprete; pues de acuerdo con ella, la actriz tenía en estado de descuido y abandono al actor quien murió ese año a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Valeria afirmó que encontró al actor en condiciones graves y sostuvo que había presentado problemas de salud que no recibieron atención oportuna. Entre los padecimientos que mencionó estaban la desnutrición, la deshidratación y diversas infecciones.

En aquel momento, el abogado Víctor Rivera señaló en el programa Sale el Sol que, si se acreditaba la responsabilidad de la pareja del actor, podrían existir consecuencias legales por delitos como tentativa de homicidio o violencia familiar.

Aunque la información disponible en los reportes citados no establece una resolución judicial condenatoria contra Edith Kleiman por esos señalamientos; de acuerdo a usuarios, desde aquel momento, su la salud se deterioró.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento