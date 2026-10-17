Gala Montes muestra ofensivo mensaje que habría recibido de su mamá durante su infancia 

Gala Montes expone a su mamá. Foto: AFP

Gala Montes compartió una fotografía de su infancia en la que aparece un mensaje escrito a mano que atribuyó a su mamá, Crista Montes, la actriz y cantante explicó que recordar esas palabras le provoca dolor, especialmente ante los comentarios que recibe actualmente en redes sociales sobre su apariencia física.

La publicación fue realizada este viernes 16 de octubre y llamó la atención por el contenido de la anotación que aparece junto a la imagen de la artista cuando era niña.

En el escrito se cuestiona su apariencia y se hace referencia a una sesión fotográfica a la que habría asistido en lugar de ir a la escuela.

“Pareces prostituta en vez de niña”, es una de las frases que se alcanza a leer en el mensaje que Gala Montes mostró en sus redes sociales.

La intérprete acompañó la fotografía con una explicación sobre las razones por las que decidió compartir ese recuerdo y la manera en que las críticas actuales le hacen recordar experiencias de su infancia.

Gala Montes explica por qué le duelen las críticas sobre su cuerpo

En el texto que publicó junto a la fotografía, Gala Montes reconoció que intentó grabar un video para explicar lo ocurrido, pero no pudo hacerlo debido a la emoción que le provocó recordar ese episodio.

“Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar”, escribió la actriz.

Posteriormente, relacionó la imagen con los comentarios que ha recibido en internet sobre sus pies, los cuales aseguró que le afectan por lo que representan para ella.

“Mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”, expresó.

¿Qué dijo Gala Montes sobre su infancia?

La publicación también incluyó una reflexión dirigida a las personas que han sentido que no pertenecen a algún lugar o que durante su infancia no encontraron el apoyo que necesitaban.

“Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen”, escribió la artista al relacionar el recuerdo con su próximo proyecto musical.

Gala invitó a sus seguidores a mirar con cariño a la persona que fueron durante su niñez y a reconocer que merecen amor, incluso si han atravesado experiencias difíciles.

“Ojalá que, al escuchar estas canciones, encuentres un pedacito de ese lugar seguro que quizá alguna vez te faltó”, compartió.

La cantante también escribió sobre la posibilidad de construir una historia diferente a partir de las experiencias dolorosas que se han vivido.

“Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra”, señaló.

“La hija de nadie”, el álbum que Gala Montes lanzará en octubre

La publicación está relacionada con el lanzamiento de “La hija de nadie”, el álbum debut de Gala Montes como cantante, cuyo estreno está programado para el próximo 23 de octubre de 2026.

La artista presentó el material como un espacio para quienes se han sentido solos o han experimentado la falta de un lugar seguro. En su mensaje, aseguró que busca que sus canciones acompañen a quienes se identifiquen con esas experiencias.

“Y si nadie te lo ha dicho hoy, aquí estoy para recordártelo: no estás solo, no estás sola. Aquí también hay un lugar para ti”, escribió.

La actriz cerró su mensaje con una invitación a sus seguidores para conocer el proyecto musical: “Quiero darles la bienvenida a La hija de nadie”.

Finalmente, resumió el propósito del disco con una frase que conecta con el sentimiento de pertenencia al que hizo referencia durante su publicación: “Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno”.

La relación entre Gala Montes y su mamá

La relación entre Gala Montes y Crista Montes ha sido tema de conversación pública desde 2024, cuando se dio a conocer el distanciamiento entre ambas, Crista fue representante de la actriz durante parte de su carrera.

En distintas declaraciones públicas, Gala ha hablado sobre los conflictos familiares y ha relacionado algunas de sus experiencias personales con el concepto de su nuevo material discográfico.

En septiembre de 2026, la cantante también presentó una imagen de su infancia como parte de la promoción de su álbum y explicó que decidió cubrir el rostro de su madre en esa fotografía.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la fecha en que fue escrito el mensaje que Gala compartió este 16 de octubre ni las circunstancias específicas en las que lo recibió.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.