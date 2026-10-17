Momi Maiga lleva sus raíces musicales al Festival Internacional Cervantino 2026

Momi Maiga se presentó en Casa FIC. Foto: Ricardo Ferrujo

Momi Maiga, el músico senegalés, heredero de la antigua tradición mandinga del arte de la kora, una especie de arpa de calabaza de 21 cuerdas fue parte de la oferta musical del Festival Internacional Cervantino 2026.

En entrevista con Unotv.com, el músico explicó cómo fue su experiencia en Guanajuato y el encuentro cultural, donde presentó “Kairo”, su álbum más reciente, como parte de su primera visita a México.

Momi Maiga explora nuevos ritmos con la kora

La música de Momi Maiga combina sus raíces senegalesas con influencias de otros géneros, como el soul y el jazz. Sin embargo, trabajar con estos estilos también le ha planteado retos, especialmente por las diferencias rítmicas que encuentra al explorar otras formas de hacer música.

“Lo más difícil, diría, es el tiempo. Porque la música, las melodías, es algo fácil, digamos, porque es una un lenguaje natural. Pero lo más difícil más que me ha costado trabajar es el ritmo”, mencionó previo a su concierto del pasado 10 de octubre en Casa FIC.

El artista explicó que las melodías le resultan naturales, mientras que el ritmo requiere un trabajo distinto cuando se acerca a géneros con estructuras diferentes.

Esa búsqueda también lo llevó a imaginar una formación musical en la que la kora pudiera dialogar con instrumentos como el violín y el violonchelo.

Desde que llegó a España, donde actualmente radica, Maiga tenía claro que quería explorar una propuesta distinta a la de una agrupación integrada únicamente por músicos senegaleses.

Su intención era combinar los sonidos de la kora con otros instrumentos para crear una música capaz de conectar con públicos de distintas culturas.

“Siempre he soñado poder hacer esta percusión con un violín, un chelo a la vez”, agregó.

Para Maiga, experimentar con otras sonoridades no significa dejar atrás sus raíces, sino encontrar nuevas maneras de compartirlas. A través de esta mezcla, busca que sus composiciones lleguen a más personas y que cada público encuentre algo cercano en su música.

Así formó Momi Maiga su cuarteto en Barcelona

La historia del cuarteto comenzó en Barcelona, donde Maiga conoció al percusionista Álex. El encuentro ocurrió gracias a su esposa, quien también es su representante, y propició una reunión para que ambos tocaran juntos.

Pero, la pandemia de COVID-19 interrumpió sus planes y tiempo después Maiga volvió a contactar a Álex para proponerle grabar música y desarrollar una idea para un disco.

El percusionista aceptó y lo puso en contacto con un chelista; así comenzó a tomar forma el proyecto al que también se incorporó el violín.

La colaboración se convirtió en un proyecto que lleva casi cinco años de trabajo conjunto. Durante ese tiempo, la relación entre los músicos se fortaleció hasta convertirse en algo más que una alianza profesional.

“Entonces, se formó así la familia, llevamos cinco casi cinco años tocando”, destacó

Foto: Ricardo Ferrujo

Momi Maiga quiere transmitir la tradición de la kora a su hija

La música del artista también está ligada a una herencia familiar. Maiga pertenece a la familia Sissoko, vinculada con la transmisión de la kora de generación en generación.

Durante la conferencia del Cervantino, explicó que esta tradición se mantuvo durante mucho tiempo dentro de determinados grupos familiares, aunque ahora más personas pueden aprender a tocar el instrumento.

Para él, preservar esa herencia no significa impedir que evolucione. Su propio proyecto demuestra cómo puede dialogar con otras culturas, mientras que su deseo de transmitirla tiene un significado especialmente personal, quiere que su hija tenga la oportunidad de conocer la kora.

“Y mi sueño es poder legar, dar este legado a mi hija”, resaltó.

Explicó que no hay mujeres que hayan tocado la kora en su propia familia. Por eso, espera que su hija pueda abrirse camino en una tradición en la que las mujeres han tenido poca presencia.

El músico contó que su hija ya tiene tres koras, pero aclaró que no busca imponerle una vocación. Su sueño es ofrecerle la posibilidad de aprender y dejar que ella decida si quiere continuar con ese legado.

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