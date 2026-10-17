Alumnos del CONALEP responden a burlas de influencers: “Eso ya no es humor, es discriminación”

Estudiantes defienden al CONALEP. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) respondieron a las burlas de los creadores de contenido del podcast “Los Parrilleros MX”, quienes hicieron comentarios sobre los alumnos de esta institución y los relacionaron con delincuencia y embarazos adolescentes.

A través de un video difundido en TikTok, Ximena e Ismael hablaron de su experiencia como estudiantes de carreras técnicas, el trabajo que realizan en los talleres y el esfuerzo económico que hacen sus familias para que puedan continuar con su preparación académica.

“Sí, somos bandidos, pero bandidos de jale”, expresaron los jóvenes en su respuesta, que generó reacciones en redes sociales.

¿Por qué se burlaron del CONALEP?

La burla surgió después de que circulara un fragmento del podcast “Los Parrilleros MX”, cuyos integrantes, Eder y Charly, hicieron comentarios sobre los estudiantes del CONALEP. Entre las expresiones utilizadas estuvieron referencias a “bandidazos” y a embarazos adolescentes.

Las declaraciones provocaron críticas de usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que se generalizara sobre los alumnos de la institución a partir de estereotipos.

Tras la difusión del fragmento, estudiantes respondieron con videos en los que mostraron parte de sus actividades y defendieron los conocimientos que adquieren durante su formación.

Ximena e Ismael defienden su preparación técnica

Ximena, de 18 años, estudia mantenimiento automotriz, en el video explicó que, mientras los creadores de contenido grababan el material que originó la polémica, ella se encontraba en un taller realizando prácticas relacionadas con la reparación de vehículos.

La estudiante describió algunas de las tareas que aprende como parte de su carrera y destacó el esfuerzo que implica prepararse para incorporarse al mundo laboral.

También habló de su madre, quien trabaja para cubrir los gastos que representa su educación, incluidos los traslados al plantel.

Uno de los puntos que señaló fue la posibilidad de que los prejuicios afecten a los jóvenes cuando buscan empleo, incluso si cuentan con certificados y conocimientos técnicos.

La estudiante cuestionó que alguien pueda ser juzgado por estudiar en el CONALEP antes de que un empleador conozca sus capacidades.

“Eso ya no es humor. Es discriminación”, expresó durante su respuesta.

Por su parte, Ismael, quien estudia mantenimiento en sistemas electrónicos, explicó la importancia de los conocimientos que adquieren los alumnos de carreras técnicas y su utilidad en diferentes actividades laborales.

Invitan a los influencers a conocer el CONALEP

En su video, los estudiantes también extendieron una invitación a Eder y Charly para que visiten su plantel y conozcan de primera mano las actividades que realizan.

Entre las propuestas estuvieron mostrarles parte de las prácticas de mantenimiento automotriz, incluida la rectificación de discos de freno, y compartir una carne asada.

Con esta invitación, Ximena e Ismael plantearon la posibilidad de que los creadores de contenido conozcan las instalaciones y el trabajo de los estudiantes, más allá de las imágenes y los estereotipos que circulan en internet.

Hasta el momento los integrantes del pódcast no se han pronunciado al respecto ni han respondido a los estudiantes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento