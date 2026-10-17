Inapam: requisitos para recibir aguinaldo en diciembre de 2026

¿Quiénes pueden recibir aguinaldo? Foto: Getty

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) puede abrir la puerta a oportunidades laborales para las personas adultas mayores que buscan obtener ingresos.

A través de su Servicio de Vinculación Productiva, el instituto ofrece opciones para incorporarse a actividades económicas, incluido el empacado de mercancías en tiendas de autoservicio.

Sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas que participan en este programa tienen derecho a recibir aguinaldo en diciembre. La prestación depende de si existe una relación laboral formal y de las condiciones de contratación.

¿Quiénes pueden recibir aguinaldo?

El Servicio de Vinculación Productiva contempla dos modalidades:

El Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía

El empleo formal

Empacadores voluntarios no tienen una relación laboral

El Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía permite a las personas adultas mayores empacar productos en tiendas de autoservicio y recibir una retribución económica voluntaria por parte de los clientes, por lo que esta actividad no establece una relación laboral.

Por ello, participar en esta modalidad no garantiza el pago de aguinaldo.

Empleo formal sí contempla prestaciones de ley

Suin embargo, la segunda opción es el empleo formal, que permite a las personas adultas mayores incorporarse o continuar en el mercado laboral con una remuneración económica y prestaciones conforme a la ley.

En este caso, sí se recibe un aguinaldo.

Requisitos para acceder a Vinculación Productiva

El trámite para incorporarse al Servicio de Vinculación Productiva es gratuito y presencial. Según el instituto, las personas interesadas deben presentar:

Credencial del Inapam,.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

El horario de atención indicado por el organismo es de 8:00 a 14:00 horas.

¿Cuándo se paga el aguinaldo en 2026?

La Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual de al menos 15 días de salario, que debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Quienes no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado, incluso si ya no laboran en la empresa al momento del pago.

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