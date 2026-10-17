Cae en Jalisco el “Ingeniero”, señalado por construir túneles fronterizos para traficar droga

Detienen a el “Ingeniero”, ligado a túneles fronterizos. Foto: FGR

Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por diseñar y construir túneles subterráneos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, fue detenido en Zapopan, Jalisco.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

En Zapopan, Jalisco, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, detuvieron a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado… pic.twitter.com/eZ6reyhE6K — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Sedena vincula al “Ingeniero” con el CJNG; operaba bajo las órdenes del “03”

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) señaló que el detenido operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias “03”, identificado por la dependencia como jefe del CJNG.

Según el reporte oficial, Luis Manuel “N” era responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos empleados para facilitar el traslado de drogas hacia territorio estadounidense.

La dependencia también informó que el detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.

“Ingeniero” enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido presuntamente estaba relacionado con la construcción de túneles transfronterizos utilizados para trasladar drogas hacia territorio estadounidense, principalmente desde Tijuana, Baja California.

Las autoridades informaron que Luis Manuel “N” cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas.

El presunto operador criminal es señalado por su participación en el diseño y la construcción de túneles subterráneos que habrían sido utilizados para facilitar el trasiego de narcóticos a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante el operativo en Zapopan, las autoridades aseguraron armas, droga y un vehículo. No se precisó en el reporte la cantidad ni las características de los objetos decomisados.

Gabinete de Seguridad mantiene operativos contra grupos criminales

Tras la detención, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que mantienen acciones coordinadas para capturar a operadores de organizaciones delictivas, desarticular sus estructuras y reducir sus capacidades logísticas y operativas.

La detención de Luis Manuel “N” forma parte de estas acciones, de acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades federales.

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