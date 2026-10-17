¿Te encontraste un trips? Esto debes saber sobre la “plaga” de insectos que reportan en la CDMX, pueden provocar dermatitis

Internautas reportan trips en CDMX. Foto: Shutterstock

Usuarios de redes sociales reportan que existen una “plaga” de insectos llamados trips en diversas partes de la Ciudad de México, lo que ha generado preguntas sobre qué son y si representan un peligro para la salud.

“Cuidado, si te entra en el ojo arde mucho”, reportó un internauta en X. Mientras otro explicó que estos pequeños insectos pican y pueden provocar dermatitis.

Hay plaga de estos bichitos en varias partes de la #CDMX. Cuidado si te entra uno en el ojo que arde mucho. 😵 pic.twitter.com/0S00gWd49q — Jorge Montiel (@Jorge_montiel) October 15, 2026

De acuerdo con los usuarios, estos bichos suelen caer de los árboles de la CDMX; sin embargo, ninguna autoridad capitalina ha emitido algún comunicado sobre la posible infestación en la capital del país.

Oigan que carajo con estos bichitos? Por dónde sea que camines en la #CDMX literalmente llueven de los árboles! Alguien más los ha visto? pic.twitter.com/ZEpKNH3Ixg — Jade Mewlnir Harley (@KuronekoKat) October 14, 2026

qué onda toda la cdmx infestada de estos bichos minis??? no puedes dar dos pasos en zonas con árboles sin estar repleto de estas cosas pic.twitter.com/J3lwIrHyX7 — tuitardo leds (@EdoardoLeds) October 14, 2026

¿Los trips pican a las personas?

Un estudio de 2025, mencionó que cuando estos insectos entran en contacto con la piel pueden picar y causar lesiones en la epidermis, las cuales producen picazón.

“Las lesiones cutáneas que se forman son pequeñas pápulas rosadas que producen picazón”, destaca el estudio publicado en Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

El artículo indica que estas lesiones pueden confundirse con picaduras de mosquito; sin embargo, generalmente son benignas.

“Aunque se resuelve por sí sola en unos días, la dermatitis por Thysanoptera debe conocerse esta afección para evitar diagnósticos erróneos”, recalca el estudio.

Así que no debe preocuparse la gente por su picadura, pero en caso de presentar mayores afectaciones, la sugerencia es acudir a un especialista médico.

¿Qué son los trips?

Koppert México, empresa dedicada a la protección biológica de cultivos detalla que los trips pertenecen al orden Thysanoptera, un nombre que significa “alas con flecos” y que hace referencia a una franja similar a pestañas a lo largo de ambos bordes de sus delgadas alas.

Existen más de 6 mil especies conocidas y la mayoría son inofensivas. Algunas son depredadoras y menos de 20 especies pueden causar problemas en la agricultura y la horticultura.

Estos insectos son muy pequeños: su tamaño oscila entre 0.5 y 14 milímetros, aunque en regiones templadas, como la Ciudad de México, no suelen superar los 2.5 milímetros. Los que se han visto con mayor frecuencia en la capital son negros y alargados.

Todas las especies de trips que causan daños en los invernaderos pertenecen a la familia Thripidae. Una de las consideradas más dañinas es la conocida como trips occidental de las flores, pues asegura que representan un problema principalmente para la horticultura en invernaderos.

Los adultos pueden vivir de dos a seis semanas y son difíciles de erradicar con insecticidas, debido a que se esconden en lugares de difícil acceso para la fumigación.

Su aparición en la Ciudad de México podría estar relacionada con las ráfagas de viento, que pueden transportarlos debido a su pequeño tamaño y peso. Además, por sus características físicas, pueden adherirse a la ropa y la piel.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.