Representante de Selma Blair rompe el silencio tras su detención en un avión: “No tenía intención de hacer daño”

Selma Blair fue detenida por agresión en un avión. Foto: AFP

La representante de la actriz Selma Blair compartió un comunicado en el que habló sobre la reciente detención de la actriz en un avión por presuntamente agredir a dos miembros de la tripulación. Según la información, Blair “no tenía intención de hacer daño”.

El comunicado fue compartido en exclusiva con la revista People, donde se ofrecieron detalles sobre lo ocurrido.

“Desde la noche del domingo, la versión pública de lo que le sucedió a Selma a bordo de un vuelo a Nueva York se ha basado casi por completo en una declaración policial y un titular de hace una década”, se puede leer en parte del texto.

A través del comunicado, se indicó que varios medios informaron sobre lo ocurrido sin explicar cómo es Selma como persona.

Se destacó que pocos han compartido información imparcial y que “la especulación se ha convertido en algo que se trata como un hecho”.

“Sin embargo, podemos aclarar algunos puntos que ya son de dominio público. Selma Blair sufrió una emergencia médica durante el vuelo. No hubo ningún intento de abrir la puerta del avión. Selma no tenía intención de hacer daño a nadie”, señala el comunicado.

El diagnóstico de esclerosis múltiple de Selma Blair

En 2018 se hizo público que Selma Blair fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y provoca inflamación y lesiones que dificultan o interrumpen la comunicación eléctrica entre el cerebro y el resto del cuerpo, según Mayo Clinic.

“Lo que Selma ha logrado físicamente en los años transcurridos es un verdadero milagro. Todavía tiene días malos y vive con dolor a diario. Selma también padece afecto pseudobulbar, una afección neurológica secundaria a su EM, que influye directamente en cómo se manifiesta un episodio médico ante quienes no la conocen”, señala el comunicado.

Debido a esta enfermedad, la intérprete de “Juegos Sexuales” viaja normalmente con un perro de compañía, pero, según el comunicado, las autoridades se lo retiraron.

Los trabajos actuales de Blair y su lucha por los derechos humanos

El comunicado también destacó los proyectos actuales de la actriz, de 54 años.

“Ha trabajado en siete proyectos de cine y televisión solo en 2026, de los cuales solo se han anunciado un par. Ha lanzado una línea de cuidado de la piel, una línea de ropa y una línea de gafas para leer, todas basadas en la idea de belleza y utilidad para personas cuyos cuerpos no siempre responden como se espera”, se mencionó.

Asimismo, se resaltó su defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

“Sigue siendo una defensora visible e incansable de los derechos de las personas con discapacidad, de la comunidad de esclerosis múltiple y, este año, de la comunidad judía frente al creciente antisemitismo, incluso desde el escenario del evento State of the Arts de la ADL en el Museo Judío hace dos semanas. Selma nunca había sido arrestada antes de la noche del domingo”.

Para finalizar, la representante pidió que se incluya la otra parte de la historia y que no se considere únicamente lo que se ha informado hasta ahora.

“Hay mucho más en esta historia de lo que se ha informado, y pedimos que se consideren todos los hechos antes de precipitarse a emitir un juicio, ya sea en los tribunales o en el tribunal de la opinión pública”, se mencionó.

¿Por qué fue detenida Selma Blair en el avión?

La artista, que ha aparecido en películas como “Hellboy” y “Legalmente rubia”, habría protagonizado un enfrentamiento con personal del vuelo que la trasladaba hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, lo que habría derivado en un altercado con la tripulación.

La Autoridad Portuaria de Nueva York confirmó a TMZ que dos auxiliares de vuelo reportaron lesiones y que uno de ellos fue trasladado al hospital.

Debido a estos hechos, Blair fue detenida y llevada a un hospital para ser evaluada.

Según People, una declaración jurada presentada ante el tribunal penal menciona que Blair fue acusada de patear a un agente de policía y a una enfermera en el pecho.

Posteriormente, en el audio de la central de emergencias se mencionó que un miembro del personal identificó a una persona herida con marcas de mordeduras y lesiones menores.

Esta situación contrasta con un detalle expuesto en sus memorias “Mean Baby: A Memoir of Growing Up”, publicadas en 2022, en las que se mencionó que la actriz ha mordido a otras celebridades, como Kate Moss y Seth MacFarlane.

Aunque diversos medios han señalado que salió bajo fianza luego de su detención por el altercado en el vuelo, de acuerdo con People, el FBI sigue la investigación del incidente aéreo.

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