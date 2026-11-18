Incorpora detalles de la cultura nacional. Foto: Facebook Cascanueces mexicano

“El Cascanueces: Una Navidad Mexicana” es una puesta en escena que reinterpreta el famoso ballet compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, pero desde una perspectiva muy peculiar.

Bajo la dirección de Tonatiuh Gómez, esta adaptación lleva la historia a una típica posada mexicana, donde las tradiciones, leyendas y el folclore de nuestro país cobran vida.

Con elementos prehispánicos, figuras como la Catrina de Azúcar y hasta escenas de lucha libre, la producción va más allá de trasladar el ballet clásico a una estética nacional, construye un universo propio para que, en esta época, las nuevas generaciones descubran estas tradiciones, los adultos las reconozcan con emoción y los mayores las recuerden con nostalgia.

Previo a su estreno en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Unotv.com conversó con Tonatiuh Gómez, quien compartió más detalles sobre esta producción.

¿Por qué llevar “El Cascanueces” a una Navidad mexicana?

La idea de crear esta adaptación surgió de la propia experiencia de Tonatiuh Gómez como bailarín. Después de interpretar varias veces el ballet clásico, comenzó a notar que tanto él como parte del público necesitaban una propuesta diferente.

Gómez, quien baila en el Ballet de San Diego, también observó que algunas de las compañías más importantes del mundo adaptan la historia a las ciudades y países donde se presentan.

“Me empiezo a dar cuenta que muchas de las compañías más importantes en el mundo hacen adaptaciones, tropicalizan las versiones de El Cascanueces a sus ciudades o países. Cuando empiezo a analizar en México, me doy cuenta que no hay compañías que realmente estén haciendo una adaptación hacia México que conecte con el público mexicano”, explicó.

Para el bailarín, las celebraciones decembrinas ofrecían el punto de partida ideal. En lugar de llevar al público a una fiesta europea, como ocurre en la versión tradicional, decidió imaginar cómo se desarrollaría esa misma historia en una celebración mexicana.

“¿Qué pasaría si el libreto que conocemos de ‘El Cascanueces’ tradicional lo utilizo de la misma manera, con la misma estructura, pero lo ponemos en México? ¿Cómo ocurriría esa misma historia en México? Y entonces digo: pues obviamente con las posadas, a pedir posada”, recordó.

A esa idea también se sumó su interés por compartir las costumbres mexicanas con personas de otros países.

Tonatiuh Gómez contó que, al acercar a extranjeros a las celebraciones familiares de México, ha observado la sorpresa y fascinación que les provocan algunas tradiciones que para los propios mexicanos pueden parecer cotidianas.

De la Catrina de Azúcar a la lucha libre: así eligieron los personajes

Uno de los retos de esta adaptación fue seleccionar los elementos que formarían parte de su universo. Para Tonatiuh, México es un país diverso, colorido y lleno de historias, pero era importante que cada personaje tuviera una razón de ser y no apareciera solamente como un adorno.

Por eso, junto con el maestro Cuauhtémoc Nájera, quien codirige y participa en la coreografía, comenzó a relacionar la música del ballet con instrumentos, leyendas, tradiciones y personajes de distintas regiones del país.

La intención, aclaró, no era convertir la obra en una representación folclórica, sino tomar inspiración de las expresiones culturales mexicanas para incorporarlas a la historia.

Así surgieron algunas de las escenas más particulares de la producción. Por ejemplo, una de las danzas se inspira en los cazadores yaquis y el venado; otra presenta a una princesa mexica y un guerrero jaguar.

También habrá una participación de luchadores profesionales, una propuesta que nació cuando Gómez relacionó los colores y la fuerza de una de las piezas musicales con el universo de la lucha libre.

Para esta escena invitó a Chessman y a un grupo de luchadores integrado por El Príncipe, Torbellino y La Salvaje, quienes llevarán este espectáculo al escenario durante el segundo acto.

Otro de los momentos recupera la imagen de los charros y las escaramuzas, mientras que el tradicional vals de las flores se transforma en el vals de las flores sagradas, con la flor de Nochebuena y el cempasúchil como protagonistas.

La figura que ocupa el lugar del hada de azúcar también tiene una identidad mexicana, la Catrina de Azúcar, acompañada por el Catrín de Chocolate.

Para el director artístico y también productor de “El Cascanueces: Una Navidad Mexicana”, la Catrina representa una figura capaz de conectar tanto con quienes conocen las tradiciones del país como con los espectadores extranjeros.

La historia también incorpora una posada con elementos como el nacimiento, las velitas para pedir posada, la piñata y la víbora de la mar. Incluso la batalla del rey Ratón adquiere un giro nacional, pues los ratones porfiristas se enfrentan a las Adelitas y los revolucionarios.

“Si todo se hiciera así fantástico y nos hacemos pequeñitos en una casa mexicana, ¿cuál es el primer animal que encontrarías en una casa mexicana? Y dije: una cucaracha”, contó entre risas al explicar por qué las Adelitas aparecerán montadas en estos insectos en la puesta en escena.

Dos años de trabajo para construir esta Navidad mexicana

Aunque la idea comenzó con una lluvia de propuestas, el proyecto pasó por un proceso de investigación y selección de personajes para definir qué elementos funcionarían mejor en esta primera versión.

Tonatiuh Gómez explicó que lleva alrededor de dos años trabajando en la producción junto con su equipo. En ese periodo también desarrollaron el vestuario, la escenografía y la música, que estuvo a cargo de Sebastián Herrera Hinojosa, joven compositor mexiquense.

La compañía también reúne bailarines que llegaron de diferentes partes de México, incluidos participantes de Oaxaca, además de artistas invitados de la Compañía Nacional de Danza.

De acuerdo con Tonatiuh, la propuesta fue recibida con entusiasmo por los bailarines, quienes encontraron en ella la posibilidad de participar en un proyecto distinto y con aspiraciones de convertirse en una tradición de la temporada decembrina.

El director también busca que esta versión acerque la danza clásica a personas que normalmente no acuden al ballet.

“Me interesa que sea el Cascanueces de México, no nada más como con influencia mexicana, sino el de México; que todos los años se presente en los mejores teatros de México, que la gente lo conozca”. Tonatiuh Gómez, director de “El Cascanueces: Una Navidad Mexicana”

¿Cuándo se estrenará “El Cascanueces: Una Navidad Mexicana”?

La producción tendrá su estreno mundial el próximo viernes 4 de diciembre de 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un recinto que Tonatiuh Gómez considera ideal para convertirse en la casa de este espectáculo.

Posteriormente, la puesta en escena tendrá más funciones el 5 y 6 de diciembre, con horarios a las 13:00 y a las 18:00 horas, en el mismo recinto.

Asimismo, Tonatiuh Gómez adelantó que el proyecto tendrá una pequeña gira en enero de 2027, con presentaciones en Querétaro y Cuernavaca.

La intención, sin embargo, va más allá de las funciones en México. El director artístico espera llevar la producción a otros lugares, entre ellos San Diego y Las Vegas, para acercar esta propuesta a mexicanos que viven en el extranjero y que, en ocasiones, llevan años sin regresar al país.

“Uno de mis sueños es que este tipo de repertorio que se crea en México pueda trascender también a nivel internacional”, compartió.

Con este contexto, “El Cascanueces: Una Navidad Mexicana” se estrenará en uno de los venues más emblemáticos de la Ciudad de México y con una nueva visión del clásico navideño.

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