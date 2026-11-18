Hegseth llegó de sorpresa a Caracas. Foto: Reuters

Después de 21 años Estados Unidos y Venezuela retomaron su cooperación militar. Esto fue anunciado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita sorpresa a Caracas este miércoles. El funcionario se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores para abordar una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad y defensa.

Hegseth se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela desde la operación militar del 3 de enero, en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al expresidente Nicolás Maduro. La visita no había sido anunciada oficialmente por el Pentágono.

Pete Hegseth y Delcy Rodríguez acuerdan cooperación militar

Durante el encuentro, Hegseth confirmó que Estados Unidos y Venezuela buscarán fortalecer su relación militar mediante capacitación, tecnología y reformas en materia de defensa.

El secretario estadounidense explicó que el objetivo es proteger al territorio venezolano de organizaciones criminales y amenazas externas.

Por su parte, Delcy Rodríguez calificó el encuentro como una “reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países“, después de años de tensiones diplomáticas.

La mandataria señaló que el acuerdo contempla beneficios para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), principalmente en tres áreas:

Capacitación de personal militar.

Mejoramiento del equipamiento operativo.

Acceso a nuevas tecnologías de defensa.

Estados Unidos plantea reformas de seguridad en Venezuela

Desde la embajada estadounidense en Caracas, Pete Hegseth aseguró que la nueva cooperación militar no será únicamente simbólica.

El funcionario afirmó que el acuerdo también contempla combatir las redes que calificó como “narcoterroristas” y realizar reformas para modernizar las fuerzas armadas venezolanas.

“El Departamento de Guerra está listo para trabajar con Venezuela para emprender profundas reformas de seguridad y defensa cuando sea necesario”, declaró.

La televisión estatal venezolana difundió imágenes del encuentro, incluido el saludo entre Hegseth y el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López.

Hegseth recuerda la operación militar contra Nicolás Maduro

Durante su discurso, el jefe del Pentágono destacó la operación “Resolución Absoluta”, mediante la cual Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa el 3 de enero.

La incursión dejó alrededor de 100 muertos en Caracas, incluidos unos 30 agentes cubanos encargados de proteger al entonces mandatario.

Maduro y su esposa fueron trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan procesos judiciales por cargos de narcotráfico y tortura.

Hegseth aseguró que la operación duró 48 minutos y que no hubo bajas estadounidenses.

Pete Hegseth continuará su gira por Colombia

La visita a Venezuela ocurre después de que Hegseth superara un voto de censura en el Congreso estadounidense relacionado con la guerra en Irán y los ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con el gobierno colombiano, Hegseth viajará a Colombia este mismo miércoles para continuar su agenda en Sudamérica.

EU y Venezuela: la ruptura militar que comenzó en 2005

Estados Unidos y Venezuela rompieron su cooperación militar en abril de 2005, durante los gobiernos de George W. Bush y Hugo Chávez, respectivamente. La decisión del mandatario venezolano puso fin a aproximadamente 35 años de intercambios militares, ejercicios conjuntos y programas de formación entre las fuerzas armadas de ambos países.

Las tensiones habían aumentado desde 2004, cuando Chávez ordenó retirar a personal militar estadounidense de instalaciones venezolanas. Posteriormente, en 2006, Estados Unidos prohibió la venta de armas y servicios de defensa a Venezuela, profundizando el distanciamiento militar entre ambas naciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.