Pablo Lyle podría salir antes por buena conducta. Foto: Getty images

Pablo Lyle cumplió 40 años este miércoles 18 de noviembre y lo hizo dentro de la cárcel en Estados Unidos, a la espera de su salida tras la condena por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

De acuerdo con un reporte del programa “El Gordo y La Flaca”, el actor fue condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario, tiempo que todavía no ha cumplido en su totalidad.

Según informó la periodista Tanya Charry para el programa, gracias a su buena conducta, Pablo Lyle podría salir el próximo 29 de diciembre de este año.

¿Cuánto tiempo lleva Pablo Lyle en prisión?

El actor originario de Sinaloa habría cumplido alrededor de cuatro años en prisión, pero algunos medios e internautas se han mostrado confundidos y señalan que lleva siete años encarcelado.

Sin embargo, la realidad es otra, pues han transcurrido siete años desde que inició el proceso en su contra y, hay que tomar en cuenta que durante la primera parte del procedimiento, permaneció bajo arresto domiciliario.

De acuerdo con el programa, Pablo Lyle está encarcelado formalmente desde febrero de 2022, aunque la sentencia se dictó en 2023.

Aunque se ha dicho que Lyle ya piensa en su regreso a México y en retomar su trabajo, también se ha destacado que podría enfrentar un proceso migratorio a su salida en EE. UU.

Un dato a su favor que se ha mencionado en el programa es que el productor Juan Osorio ha sido una de las personas que más lo han apoyado y le habría prometido que, en cuanto salga de la cárcel, tendrá trabajo en una telenovela.

¿A qué se debe que Pablo Lyle está en la cárcel?

El actor Pablo Lyle se vio involucrado en un altercado vial en Miami, Florida, el 31 de marzo de 2019, donde terminó golpeando a un hombre de origen cubano identificado como Juan Ricardo Hernández.

El golpe provocó lesiones en el hombre de 63 años que derivaron en su fallecimiento poco después de ser hospitalizado.

Fue en febrero de 2023 cuando el actor fue declarado culpable y recibió una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

En 2024, los familiares de la víctima presentaron un recurso para solicitar una indemnización de al menos un millón de dólares, pero la petición fue desestimada a solicitud de la defensa de Lyle, después de que transcurrieran más de 10 meses sin que los demandantes realizaran movimientos en el expediente.

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