Dinero en México. Foto: Cuartoscuro

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantea elevar el salario mínimo a 10 mil 350 pesos mensuales, como parte de una estrategia para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores hacia 2030.

El salario mínimo general en México tendría que aumentar 9.5% en 2027, para pasar de 315.04 a 345 pesos diarios, de acuerdo con la propuesta técnica de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El incremento representaría casi 30 pesos adicionales al día y permitiría alcanzar un ingreso de 10 mil 350 pesos mensuales, calculado sobre una base de 30 días.

La organización considera que los aumentos deben continuar por encima de la inflación, que en octubre se ubicó en 3.75% anual.

“El chiste es que el salario mínimo general de 2027 sean 345 pesos”, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Meta para 2030: alcanzar 2.5 canastas básicas

La propuesta forma parte de una estrategia de recuperación salarial que busca que, para 2030, el salario mínimo permita adquirir 2.5 canastas básicas urbanas, que contemplan alimentos, transporte, vivienda y otros bienes y servicios indispensables.

Actualmente, el salario mínimo general equivale a 1.93 canastas básicas, por lo que todavía existe una brecha para alcanzar ese objetivo.

Sin embargo, la situación es distinta en la frontera norte, donde el salario mínimo ya superó la meta desde 2024, según la organización.

“Y finalmente, diferenciada. El salario mínimo en la frontera ya pasó la meta. Desde 2024 ya tiene 2.5, entonces el salario de la frontera no debe aumentar. Ya en 2026 se hizo un aumento diferenciado nuevamente y los próximos años el aumento en su salario mínimo fronterizo y salario mínimo general debe ser diferenciado”, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En 2026, el salario mínimo de la frontera norte se ubica en 440.87 pesos diarios, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Esta cantidad todavía se encuentra por debajo del referente de salario digno individual de 14 mil 400 pesos mensuales planteado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

¿Cómo afecta el aumento salarial a los empresarios?

Aunque la recuperación salarial busca mejorar las condiciones de los trabajadores, también representa costos adicionales para las empresas, particularmente para los negocios más pequeños.

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el impacto salarial directo del incremento aplicado en 2026 fue distinto según el tamaño de las empresas:

Microempresas: 7.36%

Pequeñas empresas: 3.83%

Medianas empresas: 1.73%

Grandes empresas: 0.62%

Estas cifras corresponden al costo salarial directo del incremento de 2026 y no incluyen cuotas patronales ni otros ajustes salariales.

“La recuperación del salario mínimo general, el que aplique en casi todo el país, es viable, es necesaria, pero requiere entenderse que es temporal, no es algo permanente. Gradual, hay que ir paso a paso. Cuidadosa, hay que hacerlo bien, no es un asunto nada más de porcentajes y de ocurrencias. Y también diferenciada. No es lo mismo el salario mínimo general que el salario de la frontera”, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Piden que el Gobierno también asuma parte del costo

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza considera que el sector empresarial no debe asumir por sí solo el esfuerzo económico de los incrementos salariales.

La organización también plantea revisar las cargas fiscales y contribuciones sobre los salarios más bajos, para que los trabajadores puedan conservar una mayor proporción de sus ingresos.

“Le toca al Gobierno federal durante todos estos años, la aprobación salario mínimo ha sido paguen más y han sido las empresas, las que han asumido el costo de estos años al salario mínimo y, por supuesto, las personas trabajadoras, en lo han ganado con todo y pleno derecho. Pero a él le toca poner ,al Gobierno. No le pueden seguir quitando puestos y de contribuciones a los salarios más bajos”, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La propuesta de incremento para 2027 deberá ser considerada en la discusión de la Conasami, organismo encargado de determinar el salario mínimo que entrará en vigor el próximo año.

El desafío será equilibrar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con los costos que enfrentan las empresas, para que el salario mínimo deje de ser un ingreso de supervivencia y permita cubrir las necesidades básicas de las familias mexicanas.

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