IMSS tiene modalidades de pensión. Foto: Cuartoscuro

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) seguirá operando sin cambios durante los próximos seis meses, mientras el Instituto realiza un estudio actuarial para identificar posibles abusos y fraudes financieros. Así lo informó su director general, Zoé Robledo, luego de reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado.

El funcionario aclaró que el acuerdo aprobado por el Consejo Técnico del organismo no modifica la ley ni el reglamento vigente, sino que establece un periodo de análisis sobre el funcionamiento de este esquema de pensiones.

¿A quiénes no afecta la revisión de la Modalidad 40?

Robledo aseguró que las personas que ya están pensionadas bajo la Modalidad 40 conservarán sus condiciones actuales.

La misma garantía aplica para quienes ya firmaron un convenio y tienen establecidos plazos y montos de pago.

“La modalidad 40 para quienes están pensionados de esa manera no tiene ningún cambio, para quienes hayan firmado un convenio y tienen plazos y montos establecidos tampoco, es simplemente para evitar hacia adelante que estos mecanismos que se habían utilizado pues no tuvieran una repercusión pues para las finanzas y de todos”, Zoé Robledo, director general del IMSS

IMSS busca frenar abusos y fraudes financieros

El titular del Seguro Social explicó que el estudio actuarial permitirá identificar los casos en los que se utilizaron mecanismos de financiamiento irregular.

De acuerdo con Robledo, uno de los objetivos es evitar que ciertos créditos utilizados para financiar aportaciones a la Modalidad 40 terminen generando costos para el erario.

“En este momento está todo como estaba antes, simplemente es para que no haya esos abusos de quienes estaban financiando a través de créditos que después terminaba pagando el erario”, Zoé Robledo, director general del IMSS

El funcionario señaló que el análisis permitirá distinguir los casos que operaron de manera regular de aquellos en los que pudieron existir irregularidades.

“El estudio actuarial que se está tomando, que está llevando a cabo es el que nos va a permitir tener una claridad sobre los casos que hubieran estado en esa condición y aquellos que no, aquellos que estaban de manera regular y que se mantienen”, Zoé Robledo, director general del IMSS

¿Qué pasará con la Modalidad 40 después de seis meses?

El plazo de revisión también servirá para trabajar con el Poder Legislativo en una posible modificación legal, explicó el director del IMSS.

Por ahora, el programa mantiene sus reglas actuales y no se han anunciado cambios para las personas que ya tienen una pensión o un convenio firmado.

Robledo también expresó respeto a las manifestaciones e inconformidades que han surgido alrededor del tema.

Al concluir el estudio actuarial, el Instituto contará con elementos para definir los siguientes pasos sobre el futuro de la Modalidad 40, un esquema que permite a ciertos trabajadores continuar realizando aportaciones voluntarias para mejorar su pensión.

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