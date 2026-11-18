Ofrecen protección a periodista tras detención del “Topo”. Foto: Elizabeth Rivera

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manifestó que le ofreció protección al periodista Jaime Barrera, luego de confirmarse la detención de un objetivo prioritario de la delincuencia organizada, que es señalado como presunto responsable de la privación ilegal de la libertad del comunicador el 11 de marzo de 2024.

“Desde muy temprano contacté tanto a Jaime Barrera para informarle previo a que esta información fuera pública, yo informé a Jaime de lo que estaba pasando. Sobre todo para ofrecerle pues medidas de protección estatales también. Es importante cuidar a todos los periodistas y a todos los ciudadanos. Hablé directamente con Jaime, hoy muy temprano, y establecí contacto ya también con la familia de Ricardo Cabezas”. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Asimismo, el mandatario estatal confirmó que el empresario inmobiliario Ricardo Cabezas es la otra víctima de privación ilegal de la libertad cuyo caso está directamente relacionado con la captura de este sujeto, identificado como César Daniel “N”, alias el “Topo”. El gobernador detalló que también ya estableció contacto con la familia del empresario.

La detención del “Topo” se concretó durante las primeras horas de este miércoles en la colonia Jardines del Sol, en el municipio de Zapopan. El operativo federal fue encabezado y liderado por la Marina Armada de México, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal —bajo la dirección de Omar García Harfuch— y el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco.

El gobernador precisó que el detenido era un objetivo prioritario para su administración. Argumentó que la captura fue posible gracias a que la Fiscalía del Estado (FGE) de Jalisco inició investigaciones que derivaron en dos órdenes de aprehensión otorgadas por jueces locales durante la actual gestión estatal, las cuales sirvieron de base para el despliegue de las fuerzas federales.

Por cierto que el periodista Jaime Barrera se enteró de la detención mientras conducía su programa radiofónico matutino. Al conocer que las autoridades relacionaban al detenido con su secuestro, señaló que estaría atento a los detalles de la investigación. Ya que en su caso prácticamente no se había movido nada, hasta hoy. “Habrá que ver en el expediente que vi en la Fiscalía, ya que no se había movido mucho“, comentó al aire.

El comunicador dijo que revisará la información sobre el operativo y la posible participación del detenido en los hechos que sufrió y destacó que el detenido prácticamente era su vecino.

Durante el operativo, el “Topo” resultó lesionado

Durante el operativo, el “Topo” resultó lesionado, al igual que otros acompañantes, reportándose a uno de ellos en estado de gravedad. El gobernador aclaró que las autoridades locales se encuentran coordinando con la Secretaría de Seguridad Federal el traslado de los detenidos.

Dicho traslado se ejecutará una vez que el médico especialista de la FGR otorgue el alta médica correspondiente. Asimismo, desmintió que existiera alguna solicitud por parte del Hospital Civil para retirar a los lesionados de sus instalaciones por motivos de riesgo o afectaciones al servicio.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos del arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles Ortega, quien sugirió que la entidad se ha convertido en un refugio para delincuentes, Lemus Navarro coincidió en que históricamente, durante décadas, diversos grupos criminales fijaron su base en Jalisco. Sin embargo, enfatizó que las actuales administraciones federal y estatal mantienen una política firme de combate al crimen organizado.

“No, no, yo creo que claro penal de Robles Ortega, que respeto muchísimo sus opiniones, se refería a una situación histórica. Y ahora pues se ve que nuestra política tanto federal y estatal es de no ir el alojamiento de estos criminales en Jalisco, por el contrario. Esos operativos demuestran que nosotros sí vamos contra ellos“. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Como prueba de ello, el mandatario destacó la efectividad de los operativos conjuntos y la reducción de índices delictivos en el estado, tales como el homicidio doloso, el robo de vehículos y la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes. Finalmente, confirmó que existen más objetivos prioritarios identificados en la entidad, sobre los cuales se continúa trabajando de manera coordinada y bajo estricta reserva con el Gobierno federal.

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