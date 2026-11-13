Tame Impala anuncia conciertos en México para 2027: fechas, recintos y preventa de boletos

Foto: OCESA

Tame Impala regresará a México en 2027 con una serie de conciertos que llevarán el sonido psicodélico de Kevin Parker a distintos escenarios del país. El anuncio fue realizado por Ocesa y forma parte de la nueva etapa musical del proyecto.

El regreso también llega en un momento importante para el músico australiano, quien encabezará el cartel de Coachella 2027 durante dos sábados de abril.

¿Cuándo son los conciertos de Tame Impala en México?

Tame Impala regresa a México en 2027. 🌀❤️‍🔥 Deadbeat, psicodelia y noches para escuchar a Tame Impala como debe ser: en vivo. ⚡️ ￼

📍16 FEB, Arena Monterrey, Monterrey⁰📍23 FEB, Arena VFG, Guadalajara⁰📍28 FEB y 1 MAR, Palacio de los Deportes, CDMX

⁰#PreventaBanamex: 19 de… pic.twitter.com/wN9Edn0u8a — Ocesa Total (@ocesa_total) November 12, 2026

De acuerdo con la empresa de entretenimiento OCESA, Tame Impala ofrecerá cuatro conciertos en México durante febrero y marzo de 2027, estas son las fechas y los recintos anunciados:

16 de febrero de 2027: Arena Monterrey, Monterrey

Arena Monterrey, Monterrey 23 de febrero de 2027: Arena VFG, Guadalajara

Arena VFG, Guadalajara 28 de febrero de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Palacio de los Deportes, Ciudad de México 1 de marzo de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

¿Cuándo y dónde comprar boletos para Tame Impala en México?

La preventa Banamex para los conciertos de Tame Impala en México está programada para el 19 de noviembre de 2026, a través de Ticketmaster, durante esta etapa, los tarjetahabientes podrán comprar sus entradas antes de la venta general y acceder a la opción de hasta tres meses sin intereses, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Se recomienda consultar los canales oficiales de Ocesa y Ticketmaster para conocer los horarios de venta, precios y disponibilidad de entradas.

Las presentaciones forman parte del recorrido internacional de “Deadbeat Tour”, con el que Tame Impala llevará al escenario las canciones de su quinto álbum de estudio, además de otros temas de su repertorio.

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