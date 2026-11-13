¡Deslumbrante! Rosalía la gran ganadora del Latin Grammy; Jorge Drexler se consolida

Rosalía se consolidó como una de las promesas de la música en español al llevarse cinco de las siete candidaturas a las que aspiraba, entre ellas las dos categorías principales en la gran gala de la música latina: Mejor Álbum y Grabación del Año por su disco “Lux” y la canción “La Perla“.

Desde el escenario, la española dijo que “LUX ha sido un salto al vacío y creo que es muy importante que puedas decir tu verdad”, es su tercer Grammy Latino en esa categoría, como ella misma recordó cuando Juanes le dio el premio.

Imagen: Academia Latina de la Grabación

La española no logró quedarse con la categoría de Mejor Producción, que se quedó en las manos de Milo J., por “Niño“. El argentino se hizo también con otros tres reconocimientos.

Karol G no cumplió las expectativas y se quedó con mejor álbum de música urbana por “Tropicoqueta“. Ca7riel y Paco Amoroso también fueron galardonados antes de que arrancara la gala, se quedaron los Latín Grammy de premios de mejor actuación de música electrónica y mejor canción pop/rock.

Durante la ceremonia la academia ofreció un gran homenaje al legendario José Alfredo Jiménez por el centenario de su natalicio. El otro homenajeado de la noche fue Willie Colón.

Lista completa de ganadores del Latin Grammy 2026

Álbum del año: LUX – Rosalía

Grabación del año: “Niño” – Milo J

Canción del año: “La perla” – Rosalía.

Mejor álbum de música urbana: “Tropicoqueta” – Karol G

Mejor álbum de pop/rock: “Juanesteban” – Juanes

Mejor nuevo artista: Aria Vega

Mejor canción urbana: “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”.

Mejor álbum de rock: Shine – Fito Paez

Mejor álbum de música alternativa: LUX (Complete Works) – Rosalía

Mejor álbum pop contemporáneo: “¿Y ahora qué +? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música mexicana contemporánea: “Dosis” – Xavi

Mejor álbum tropical contemporáneo: “Antes de que el tiempo se vaya” – Fonseca

Mejor álbum tropical: “La vida era más corta” – Milo J

Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El último disco vol. 1” – Carlos Vives

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “La Fernández” – Camila Fernández

Mejor álbum de música de banda: “Piedras a la Luna” – Edén Muñoz

Mejor álbum de música norteña: “Lo que me falta por llorar” – Grupo Frontera

Mejor canción regional mexicana: “No capea”

Mejor álbum de cantautor: “Taracá” – Jorge Drexler

Mejor canción de cantautor: “Dime” – Silvana Estrada

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: Equilibrivm – Anitta

Compositora del año: Sara Schell

Productor del año: Edgar Barrera

La consagración de Jorge Drexler en los Latin Grammy 2026

Jorge Drexler terminó la noche de los Latin Grammy 2026 con los premios de Mejor Álbum de Cantautor y, en exclusiva para los micrófonos de Uno TV, habló de lo que significa el éxito para él.

“Es un concepto que no me gusta mucho, el éxito es el final de un proceso. A mí me gusta el proceso, el éxito es una consagración”. Jorge Drexler

Imagen: David Rubí

Así se vivió la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

La alfombra roja de los Latin Grammy 2026 recibió la presencia de figuras mexicanas y latinoamericanas que lucieron espectaculares atuendos desde Las Vegas, incluyendo a:

Camila Fernández

Imagen: David Rubí

Gil Cerezo de Kinky

Imagen: David Rubí

Macario Martínez

Imagen: David Rubí

Vivir Quintana

Imagen: David Rubí

Anitta

Imagen: David Rubí

Paty Cantú

Imagen: David Rubí

Juanes

Imagen: David Rubí

Cabe destacar que México tuvo una presencia destacada entre los ganadores de los Latin Grammy 2026. La lista incluye a Edgar Barrera, quien obtuvo dos galardones; la cantautora Silvana Estrada; la banda The Warning; Camila Fernández; Edén Muñoz y el cantante cristiano Marco Barrientos.

También figuraron artistas mexicano-estadounidenses como Xavi, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Marcos Witt, quienes representaron distintas vertientes de la música latina en esta edición de los premios que se desarrollaron en Las Vegas, Estados Unidos.

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