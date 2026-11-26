Premios Rolling Stone. Foto: Uno TV

Anoche en la Ciudad de México se entregaron los premios Rolling Stone a lo mejor de las series y el cine, entre los ganadores más destacados está la cinta mexicana que representará al país en la carrera por el Oscar, “En El Camino” de David Pablos y la serie “Las Muertas” de Luis Estrada, director mexicano que volverá a filmar con Alfonso Herrera, quien habló sobre la importancia de su nominación como actor con La Captura.

“La gente está ávida de héroes mexicanos que hicieron bien su trabajo, entonces yo eso es lo que rescato, y bueno los resultados ahí están y estamos felices con la visibilidad que tiene este proyecto”, dijo en entrevista el actor que repetirá mancuerna con el director de ¡Qué Viva México!

Otros ganadores son la serie Nadie Nos Va a Extrañar, cuyo tema principal es viral gracias a la canción “A dónde va el viento” de Julieta Venegas, quien fue cuestionada sobre la controversia con La Niña Futbolista, tema que sacó en el marco del pasado mundial y es un cover de la banda “Patita de Perro”, que hasta fue retirado de plataformas por el mal recibimiento del público a nivel global.

“Ahora ya en retrospectiva, creo que tiene mucho sentido lo que pasó, porque había muchas tensiones dando vueltas, es una canción de niñas, es una canción para niñas que les gusta el futbol, que era para el día del niño, entonces como no salió el día del niño, se hizo un desmadre, pero mi intención de hacer algo bonito para las ‘morras’ eso no cambió, pero sí fue un desmadre”, reconoció la cantante que llegó a la alfombra roja con tres nominaciones, dos de ellas por su disco Norteña y la otra por el Soundtrack de la segunda temporada de la serie Nadie nos va a extrañar.

Quien está contento por su papel como presentador en la ceremonia es Christan Chávez, que recientemente lanzo su TedTalk y de momento no tiene planeada más música, pero sí le gustaría regresar a las pantallas. En entrevista, reveló que casi renuncia a RBD.

“Me ofrecieron Rebelde y el personaje no me gustaba, porque no estaba escrito, no tenía mucho que dar como lo acababa de hacer en Clase 406, entonces ahí tuve un momento en el que dije: yo creo que voy a renunciar. Entonces, Pedro (Damián) me dijo por qué no rehaces el personaje y lo haces con comedia. Yo nunca había tratado la comedia y fue un momento maravilloso”, confesó el también cantante.

Los premios Rolling Stone tendrán hoy su segunda jornada en el país y reconocerán a lo mejor de la música en español.

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