Conoce, paso a paso, el caso legal de Inés Gómez Mont | Foto: Cuartoscuro

Inés Gómez Mont, exconductora de televisión mexicana, sigue bajo la mira del Gobierno de México, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a España su extradición tras ser deportada desde Estados Unidos (EE.UU.), país en el que permaneció detenida por casi un mes.

Los más recientes giros que ha dado el caso de Inés Gómez Mont han despertado preguntas, tales como ¿por qué fue deportada a España y no a México?, ¿por qué pudo ser extraditada de tierras estadounidenses si en México se le busca por delitos graves?

En Uno TV hacemos un recuento completo del caso legal de la exconductora mexicana y resolvemos algunas de las preguntas más comunes al respecto.

Inés Gómez Mont sale de EE.UU. a España… ¿puede volver libremente a México?

Inés Gómez Mont aceptó su salida voluntaria de EE.UU. el lunes 23 de noviembre tras obtener su libertad, luego de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde el 30 de octubre.

“Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y el 23 de noviembre de 2026, fue removida del país”, informó un día más tarde (martes 24 de noviembre) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

También se dio a conocer que Inés Gómez Mont habría pagado una fianza para recuperar su libertad, aunque no se reveló el monto.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles 25 de noviembre que Inés Gómez Mont fue deportada a España, por lo que el Gobierno de México emprendería acciones para extraditarla a territorio mexicano, a donde no puede volver sin ser detenida.

Unas horas más tarde, la FGR solicitó formalmente a España la extradición de la exconductora por contar con tres órdenes de aprehensión vigentes en México.

“La FGR ya solicitó formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España, procedimiento internacional que está debidamente sustentado en preceptos puntuales del tratado bilateral aplicable a la materia“, señaló la dependencia mexicana.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

Cabe señalar que Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México:

Una por la posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Dos por la posible defraudación fiscal equiparada

Fuente: FGR

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Gómez Mont presuntamente recibió recursos de origen ilícito provenientes del desvío y triangulación de dinero público mediante empresas fantasma, además de que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos (MDP) en impuestos correspondientes a 2014 y 2016.

¿Por qué se le deportó a España si se le busca en México?

La propia FGR informó que las autoridades estadounidenses autorizaron la solicitud voluntaria de Inés Gómez Mont para su deportación a España al haber ingresado al país con pasaporte español.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum agregó: “Entiendo, o parece, que tiene también la nacionalidad española“, razón por la que llegó a territorio ibérico.

De esta manera, la expresentadora arribó a Madrid, capital de España, en un vuelo comercial durante la madrugada del martes 24 de noviembre, según informó la propia Fiscalía de México.

¿Y por qué no se le detuvo al llegar a España?

La FGR explicó que, en septiembre de 2026, Interpol determinó eliminar de sus registros los datos de búsqueda internacional de Inés Gómez Mont, por lo que no se le puede detener en el extranjero.

Las autoridades mexicanas presentaron una nueva solicitud de Notificación Roja, mecanismo utilizado para localizar y solicitar la detención provisional de personas buscadas internacionalmente; sin embargo, Interpol rechazó la nueva solicitud en octubre de 2026.

La Fiscalía señaló que esta situación fue clave para que la exconductora no fuera detenida por las autoridades españolas al arribar a Madrid.

¿Por qué detuvieron a Inés Gómez Mont en primer lugar?

La Fiscalía General de la República anunció el pasado 30 de octubre en redes sociales la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, producto del intercambio de información con el Gobierno de EE.UU.

“Inés ‘N’ fue asegurada, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”. Fiscalía General de la República (FGR)

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

La autoridad mexicana recalcó que a la acusada se le presumiría inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del proceso mientras no se aclare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Cabe destacar que Inés Gómez Mont no fue detenida en EE.UU. por los delitos que se le atribuyen en México, sino por exceder el tiempo permitido de permanencia en el país, establecido de antemano en su visa.

El DHS confirmó a medios nacionales que la mexicana ingresó al territorio estadounidense el 13 de enero de 2021; sin embargo, su permiso de estancia temporal vencía en seis meses

Al no abandonar el país en la fecha límite establecida, infringió las leyes migratorias estadounidenses.

¿Y cómo no se dieron cuenta de que seguía ahí?

A pesar de que la estancia permitida de Inés Gómez Mont en EE.UU. vencía a mediados de 2021, ella permaneció en el país hasta finales de 2026.

Medios mexicanos señalan que, en julio de 2021, Gómez Mont y su esposo emprendieron un viaje a las Bahamas y regresaron a territorio estadounidense en barco, es decir, sin pasar por una inspección migratoria.

Desde ese momento, ella permaneció en Estados Unidos hasta que agentes del ICE la detuvieron.

Conoce la cronología completa del caso de Inés Gómez Mont

30 de septiembre de 2026: retiran fichas rojas a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 30 de septiembre que la Interpol retiró la ficha roja contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, también señalado por emitir facturas falsas, delincuencia organizada y lavado de activos.

“Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja, porque si van a otro país tiene que hacerse la orden de detención porque son delincuentes”. Claudia Sheinbaum

Y agregó: “Factureros reconocidos con orden de aprehensión en México, con todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarles a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos“.

24 de septiembre de 2025: la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga

Víctor Álvarez Puga, empresario y esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, a finales de septiembre de 2025, y fue recluido en el centro de procesamiento y servicios Krome North SPC, en Estados Unidos (EE. UU.).

El periodista Darío Celis explicó que la detención de Álvarez Puga no está relacionada con las denuncias fiscales que enfrenta en territorio mexicano, donde se le investiga por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.

“El empresario vivía tranquilo en Miami, pese a tener una ficha roja de Interpol, hasta que fue arrestado por autoridades migratorias debido a irregularidades en su situación migratoria”, detalló el columnista.

#FGRInforma | Víctor Manuel “N”, cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, por parte de #FEMDO y #FECOC de la #FGR. 1/3 pic.twitter.com/EE7XOkvtmu — FGR México (@FGRMexico) October 28, 2025

En julio de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que había obtenido la libertad bajo fianza y quedó obligado a utilizar un dispositivo de geolocalización.

Su procedimiento migratorio sigue abierto y tenía una audiencia prevista para noviembre de 2026, mientras el Gobierno de México sigue buscando que el empresario responda ante la justicia mexicana.

La solicitud formal de detención provisional con fines de extradición fue enviada a Washington el 4 de diciembre de 2025, después de que las órdenes de aprehensión contra ambos fueran emitidas en 2021.

Noviembre de 2023 a marzo de 2025: Proceso de retiro de Lista de Personas Bloqueadas de la UIF

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga enfrentaron un proceso de casi un año y cuatro meses desde que se les retirara de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF):

26 de marzo de 2025: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Poder Judicial confirmó la exclusión de la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas, aunque precisó que las órdenes de aprehensión en su contra seguían vigentes

la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Poder Judicial confirmó la exclusión de la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas, aunque precisó que las órdenes de aprehensión en su contra seguían vigentes 10 de marzo de 2025: el juzgado determinó que se había dado cumplimiento a la sentencia de amparo concedida a la pareja

el juzgado determinó que se había dado cumplimiento a la sentencia de amparo concedida a la pareja 4 de marzo de 2025: tras la resolución judicial, la UIF ordenó restablecer los servicios financieros de Inés Gómez Mont y su esposo

tras la resolución judicial, la UIF ordenó restablecer los servicios financieros de Inés Gómez Mont y su esposo 29 de noviembre de 2023: un juzgado otorgó un amparo a la exconductora y a Víctor Manuel Álvarez Puga para que fueran retirados de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF

Cabe destacar que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF en 2021, cuando se emitieron las órdenes de aprehensión en contra de la pareja.

Septiembre a octubre de 2021: emiten órdenes de aprehensión y fichas rojas de Interpol

En septiembre de 2021 trascendieron las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado

Para el 19 de octubre de 2021, se dio a conocer que la Interpol emitió fichas rojas contra la pareja, a solicitud de las autoridades mexicanas, con el objetivo de localizarlos en el extranjero.

Diez días más tardes de la emisión de la ficha roja, un juez emitió una segunda orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por el delito de defraudación fiscal equiparada.

Cabe destacar que la información sobre el mandato judicial se dio a conocer hasta julio de 2022.

Noviembre de 2019: FEMDO abre carpeta de investigación contra Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una carpeta de investigación contra Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, otras cinco personas y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ellos fueron todos los acusados en su momento:

Víctor Manuel Álvarez Puga

Inés Gómez Mont

Edgardo Mauricio “V”

Rosario “A”

Margarita “C”

Ricardo “P”

Mauricio “R”

Las autoridades mexicanas anunciaron que los acusados “probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal”, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones para dificultar el rastreo de los recursos.

Se acusó a los implicados de, presuntamente, celebrar contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, con la finalidad de lavar dinero.

La FGR señaló que la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.

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