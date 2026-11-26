Crédito Equipa Tu Casa. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece un crédito adicional de hasta 71 mil 324.48 pesos para quienes compren una vivienda nueva o existente y necesiten hacer trabajos de remodelación, reparación o equipamiento, mediante el programa Equipa Tu Casa.

Este financiamiento permite obtener recursos para mejorar la vivienda sin modificar su estructura. El monto que se puede solicitar va de 10 mil 698.67 pesos a 71 mil 324.48 pesos, y se entrega directamente en la cuenta bancaria del derechohabiente, quien puede utilizarlo para adquirir materiales en el establecimiento de su elección, sin intermediarios.

¿Quiénes pueden solicitar el crédito Equipa Tu Casa de Infonavit?

El apoyo funciona como un complemento del crédito hipotecario para comprar una vivienda. Por ello, no se trata de un préstamo independiente que pueda solicitarse en cualquier momento: el derechohabiente debe pedirlo durante el proceso de inscripción de su financiamiento para adquirir una casa nueva o existente.

Además, Equipa Tu Casa está disponible únicamente para quienes contraten alguno de estos productos de crédito:

Crédito Tradicional de Infonavit

Infonavit Total

El financiamiento se otorga de manera individual. Si la persona decide contratar un monto menor al crédito que tiene autorizado para comprar su vivienda, puede solicitar el complemento para remodelación, siempre que lo gestione al inscribir el crédito hipotecario.

¿Cuáles son los requisitos para obtener hasta 71 mil pesos?

De acuerdo con las condiciones del programa, las personas interesadas deben cumplir con los requisitos establecidos por Infonavit para adquirir una vivienda nueva o existente. También deben contar con una relación laboral vigente y ser derechohabientes del Instituto.

El trámite contempla los siguientes pasos:

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit y realizar la precalificación Elegir el producto de crédito para comprar vivienda, ya sea Crédito Infonavit o Infonavit Total, de acuerdo con las necesidades y condiciones de la persona solicitante Integrar el expediente con los documentos requeridos para la compra de la vivienda Solicitar Equipa Tu Casa al momento de inscribir el crédito hipotecario. La gestión puede realizarse en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o mediante Mi Cuenta Infonavit Entregar la documentación correspondiente y formalizar el crédito ante notario

El Instituto señala que el complemento debe solicitarse al tramitar el financiamiento para comprar la vivienda; no se puede agregar después de haber inscrito el crédito.

Documentos necesarios para tramitar Equipa Tu Casa

Para solicitar el monto adicional, el derechohabiente debe presentar documentos relacionados con el trabajo que realizará y la cuenta bancaria en la que recibirá los recursos. Estos son:

Presupuesto indicativo: formato con el cálculo de los trabajos de remodelación, ampliación o mejoramiento que se llevarán a cabo. Se puede descargar desde el portal de Infonavit o en Mi Cuenta Infonavit, en este enlace.

formato con el cálculo de los trabajos de remodelación, ampliación o mejoramiento que se llevarán a cabo. Se puede descargar desde el portal de Infonavit o en Mi Cuenta Infonavit, en este enlace. Carta Bajo Protesta de Decir Verdad: documento en el que se indica la obra que se realizará y se acepta presentar evidencias de los trabajos, como fotografías, facturas y tickets. El formato está disponible en este enlace.

documento en el que se indica la obra que se realizará y se acepta presentar evidencias de los trabajos, como fotografías, facturas y tickets. El formato está disponible en este enlace. Estado de cuenta bancario: debe estar a nombre de la persona solicitante e incluir RFC con homoclave y CLABE interbancaria. La fecha de emisión no debe ser mayor a dos meses y no se aceptan cuentas mancomunadas. También se puede presentar la carátula del contrato de apertura de la cuenta, siempre que tenga una vigencia no mayor a un mes.

¿Cómo se utiliza el dinero y cuándo se debe comprobar la remodelación?

Una vez formalizado el crédito, los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria del derechohabiente. Esto permite comprar los materiales necesarios en el lugar que elija, sin recurrir a intermediarios.

La persona beneficiaria cuenta con un plazo de hasta seis meses, a partir de la fecha de firma, para realizar las mejoras o reparaciones de la vivienda.

Después de formalizar el financiamiento, también deberá comprobar que utilizó los recursos para los trabajos señalados. Para ello, tendrá que ingresar a Mi Cuenta Infonavit, seleccionar la opción “Contáctanos” y después “Sigue tu caso y adjunta documentos”.

En ese apartado deberá cargar al menos una fotografía de la mejora o reparación realizada, así como los tickets, facturas o comprobantes relacionados con los gastos.

¿Qué tasa de interés y plazo tiene el crédito?

Equipa Tu Casa conserva la tasa de interés, el plazo y las condiciones del crédito hipotecario contratado para comprar la vivienda. Además, el pago del monto adicional se incorpora a la mensualidad del financiamiento principal.

El monto mínimo que se puede solicitar es de 10 mil 698.67 pesos, mientras que el máximo asciende a 71 mil 324.48 pesos. La cantidad autorizada depende del crédito hipotecario y de las condiciones aplicables al derechohabiente.

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