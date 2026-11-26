Karol G, Shakira y Taylor Swift, entre las artistas reconocidas. Foto: Especial

Estamos a punto de terminar el año y, musicalmente, Karol G, Shakira y Taylor Swift figuran entre las artistas que destacaron en las selecciones de Claro Música para recordar lo más relevante de 2026.

En este contexto, la plataforma lanzó Esencia 2026, una playlist que reúne algunos de los temas que marcaron el año, con canciones de estas intérpretes y otros artistas.

Pero la música tiene muchos géneros y emociones. Por eso, Claro Música también compartió otras playlists para recordar los ritmos con los que bailamos, cantamos, lloramos, extrañamos y disfrutamos durante estos meses.

¡Dale play y vuelve a disfrutar las canciones que hicieron especial este año!

Esencia 2026: Karol G y lo más relevante del año

Foto: Especial

Karol G, reconocida como la Artista del Año, encabeza Esencia 2026 con su tema “Coleccionando Heridas”, que también figura como la Canción del Año y en la que comparte micrófono con el mismísimo Marco Antonio Solís.

Forma parte del tracklist del quinto disco de la colombiana, “Tropicoqueta”, que también fue reconocido como Álbum del Año, según datos de la plataforma.

La selección de Claro Música también reúne a figuras de distintas generaciones y géneros, como Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Bruno Mars, Aitana, Bad Bunny, ROSALÍA, BTS y Tame Impala.

Entre los temas que forman parte de esta recopilación están “the cure”, “Dai Dai”, “SWIM”, “EoO”, “La Perla” y “I Just Might”, una muestra de la variedad de sonidos que acompañaron estos meses.

El talento en español también tiene un lugar destacado con canciones de Natalia Lafourcade, Camilo, Edén Muñoz, Yuridia, Fuerza Regida, Grupo Firme, Enjambre y Aitana, además de colaboraciones como “Te Estoy Correteando”, de Fred again.. y LATIN MAFIA, y “Ay Ay Ay”, de CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Anderson .Paak.

Así, Esencia 2026, que puedes escuchar aquí, reúne 50 canciones que van del pop y el urbano al regional mexicano y el rock, para darle una vuelta musical a todo lo que vivimos durante el año.

De Shakira a Kenia OS: así suena Esencia Latina de Claro Música

Foto: Especial

“Dai Dai”, la canción de Shakira junto a Burna Boy y que nos puso a bailar durante este verano mundialista, abre Esencia Latina, playlist que, como su nombre menciona, recopila lo mejor del talento latinoamericano en Claro Música durante este año.

Cabe mencionar que la colombiana también fue reconocida como Artista Latino, conforme las preferencias en la plataforma.

La playlist también abre espacio para voces como Alejandro Sanz, Milo J, Paty Cantú, Kany García, Kenia OS, Danna y Belinda, con canciones como “Las guapas”, “Niño”, “El Accidente Ideal”, “Ruleta Rusa” y “DOLCE VITA”.

A esta selección se suman propuestas como “La Semana”, de Elena Rose y Manuel Turizo, y “Apambichao”, en la que el colombiano une su voz con Maluma.

Las colaboraciones también tienen un lugar importante con temas como “El Sombrero y La Camisa”, de Kany García y Carín León; “CAMBIARÉ”, de Luis Fonsi y Feid; “Lo Poco Que Yo Quiero”, de Morat y Silvestre Dangond, y “A Medio Vivir”, de Ricky Martin y Carín León.

Además, aparecen nombres como Julieta Venegas, Laura Pausini, María José, Ha*Ash y Ana Torroja, para completar una selección que celebra la diversidad de voces y sonidos de la música en español.

De Taylor Swift a Harry Styles: las figuras que destacan en Esencia Anglo 2026

Foto: Especial

Taylor Swift destacó entre las preferencias de los usuarios de Claro Música en cuanto a música en inglés, por lo que fue reconocida como Artista Anglo. Además, su sencillo “The Fate of Ophelia” encabeza la playlist Esencia Anglo 2026.

Cabe recordar que la canción forma parte de su disco “The Life of a Showgirl“, que también fue reconocido como Álbum Anglo del año en la plataforma.

La selección también da espacio a nuevas voces y propuestas del pop internacional, con nombres como ADÉLA, Tate McRae, RAYE, Sienna Spiro, Ashe, Jamie Miller, Noah Kahan y Ella Langley.

Entre las canciones que forman parte de esta playlist están “Ain’t In LA”, “Die On This Hill”, “WHERE IS MY HUSBAND!” y “Choosin’ Texas”, que aportan distintos matices a este recorrido por la música en inglés.

A ellos se suman artistas como Olivia Dean, Harry Styles, Alex Warren, KATSEYE, Bebe Rexha y LISA, además de colaboraciones como “RUNWAY”, de Lady Gaga y Doechii, y “Orange County”, de Gorillaz junto a Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar.

Así, Esencia Anglo 2026, que puedes checar aquí, reúne canciones que recorren distintas vertientes del pop y otros sonidos de la escena internacional.

Karol G, Shakira y Taylor Swift son algunas de las artistas que destacaron en Claro Música a lo largo de 2026. Sin embargo, el panorama musical es mucho más amplio y pronto compartiremos otros nombres que también fueron reconocidos por los usuarios de la plataforma.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento