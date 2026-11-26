El “Chapo Félix” cayó en Durango. Foto: Semar

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas en el municipio de Tamazula, Durango, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado por las autoridades como presunto operador de una célula delictiva relacionada con la facción los “Mayos”.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la detención forma parte de las acciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, particularmente en Sinaloa y entidades colindantes.

Las autoridades identificaron a Fernando “N” como presunto integrante de una célula denominada “Fuerzas Especiales Zambada”, a la que atribuyen vínculos con los “Mayos”.

Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de… pic.twitter.com/fY1TNOUYde — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

¿Qué aseguraron durante la detención del “Chapo Félix” en Durango?

Durante el operativo realizado en Tamazula, los elementos federales también aseguraron armamento y equipo táctico.

El reporte oficial detalló el aseguramiento de:

Cuatro armas largas

Ocho cargadores

260 cartuchos

Chalecos balísticos

Además de Fernando “N”, otras tres personas fueron detenidas durante la intervención.

Gabinete de Seguridad mantendrá operativos en Sinaloa y estados vecinos

El Gabinete de Seguridad informó que continuará con las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades cercanas para detener a personas señaladas como generadoras de violencia y debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos.

La detención del llamado “Chapo Félix” se suma a estas acciones federales en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado la situación jurídica de los cuatro detenidos ni los delitos específicos que se les imputarán.

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