Famosos despiden a Regina Torné, querida actriz de “El Chavo del 8” y “Como Agua Para Chocolate”

Regina Torné fue una querida actriz del cine y la TV mexicana | Fotos: Cuartoscuro

Regina Torné, actriz conocida por interpretar a Mamá Elena en “Como Agua Para Chocolate” y por sus apariciones en “El Chavo del 8“, falleció en su domicilio de la Ciudad de México, según se dio a conocer este martes. Por esta razón, diferentes personalidades lamentaron su muerte y le rindieron homenaje.

Cabe destacar que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no solo confirmó la defunción de la intérprete mexicana, sino que fue la primera en rendirle homenaje por sus décadas de trayectoria en el cine y televisión.

“Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación”. ANDA

Las cuentas oficiales de Chespirito lamentan la muerte de Regina Torné

Uno de sus trabajos más recordados en televisión de Regina Torné ocurrió en 1978, cuando interpretó a Gloria, la tía de Paty, en “El Chavo del 8”, siendo la tercera actriz en dar vida a este personaje, que apareció durante cuatro episodios de la serie.

Por esta razón, las cuentas oficiales de la serie cómica recordaron algunos de los momentos icónicos de la actriz y le dedicaron un emotivo mensaje tras darse a conocer su fallecimiento a los 82 años.

“El talento de Regina Torné quedó plasmado en El Chavo del 8. Su participación permanecerá como parte de ese legado que nos sigue haciendo sonreír. En paz descanse”. Cuenta oficial de “El Chavo del 8”

La cuenta oficial del programa agregó: “Interpretó a Gloria, la tía de Paty, y formó parte de las historias que hicieron reír a generaciones”.

Cabe destacar que la cuenta oficial de Chespirito, que mantiene activo el legado de Roberto Gómez Bolaños, también recordó a Regina Torné este martes.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la actriz Regina Torné. Descanse en paz”. Chespirito (Cuenta oficial)

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la actriz Regina Torné.

Descanse en paz. 🖤 pic.twitter.com/GxcYqkWc8S — Chespirito (@GrupoChespirito) November 12, 2026

“Don Ramón y Jirafales, deben estar peleándose por ella en el cielo” y “acompaña a ‘Monchito’ en el cielo“, fueron algunos de los mensajes por parte de los fans de “El Chavo del 8” en redes sociales.

Famosos se despiden de la icónica Regina Torné

Andrés Palacios, quien apareció con Regina Torné en “El amor no es como lo pintan“, recordó con cariño a la actriz debido a que este fue uno de los primeros proyectos de su carrera, según dijo al diario mexicano El Universal.

“A ella la recuerdo con mucho cariño, mucho respeto, conmigo siempre fue muy generosa, además de ser una gran actriz conmigo fue una gran compañera”. Andrés Palacios

Mauricio Islas también compartió pantalla con Regina Torné en múltiples telenovelas, incluyendo a “La Loba” de 2010 y “Cielo Rojo” de 2011, por lo que también habló con dicho medio mexicano sobre su compañera y amiga.

“Tenía una fuerza como actriz tremenda, una personalidad increíble y bueno, sí llegamos después de que te empezamos a trabajar también en la loba y esto tuvimos contacto un tiempo y después pues ya no no tuvimos relación o más contacto“, señaló.

La conductora de Uno TV, Maggie Hegyi, fue una de las primeras personalidades en comentar la publicación de la ANDA, recordando a Torné de la siguiente manera: “¡Gran actriz!“.

El conductor de radio Mariano Osorio aprovechó su cuenta de X (antes Twitter) para retomar la noticia y lamentar la muerte de Regina Torné, recordando sus papeles más icónicos.

“Triste noticia Falleció Regina Torné Inolvidable su interpretación de Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’, que le valió el Ariel a Mejor Actriz”. Mariano Osorio

Triste noticia



Falleció Regina Torné



Inolvidable su interpretación de Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’, que le valió el Ariel a Mejor Actriz



Aunque no se han especificado las causas de su deceso, la actriz de 82 años tuvo una destaca trayectoria en cine, teatro y… pic.twitter.com/DjCdGTXJpo — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) November 12, 2026

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) recordó a la actriz mexicana, señalando que “su temperamento no abandonará nuestras pantallas“.

“Con gran inteligencia y personalidad, Regina Torné transitó por el melodrama, la comedia y el cine de luchadores“, expresó el IMCINE.

Con gran inteligencia y personalidad, Regina Torné transitó por el melodrama, la comedia y el cine de luchadores. La recordamos además como la inflexible Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’ (1991).



Su temperamento no abandonará nuestras pantallas.



Gracias, Regina. pic.twitter.com/WoGj3iwDcU — IMCINE (@imcine) November 12, 2026

“Esta noche no guardamos nuestras lágrimas ante la partida de la maravillosa Regina Torné“, recordó la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de sus redes sociales.

Esta noche no guardamos nuestras lágrimas ante la partida de la maravillosa Regina Torné.



Icónica actriz de nuestro cine, siempre tendrá un lugar en nuestra memoria como Mamá Elena en 'Como agua para chocolate' (1992), papel que le valió el Premio Ariel.



Que descanse en cine🕊 pic.twitter.com/asdoClYaxQ — Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) November 12, 2026

Cabe destacar que Regina Torné no fue la única actriz que dio vida a Mamá Elena, personaje de “Como Agua Para Chocolate”, pues Irene Azuela interpretó a la implacable matriarca en la serie de HBO Max y, a través de sus stories de Instagram, compartió un video con los mejores momentos de la actriz.

¿Quién fue Regina Torné?

Regina Torné, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco. Fue una actriz mexicana que desarrolló una carrera en el cine, la televisión y la música, con trabajos que abarcaron varias décadas.

Aunque nació en México, durante su infancia y juventud vivió en Estados Unidos, donde recibió preparación académica. Posteriormente regresó al país para estudiar actuación teatral y comenzó su camino artístico en 1962 como cantante de jazz, género musical en el que llegó a destacar.

Su carrera como actriz comenzó en la década de los sesenta, luego de que el productor Gregorio Walerstein la descubriera durante un festival cinematográfico en Acapulco y le ofreciera un contrato para participar en películas.

Debutó en el cine con “Despedida de soltera”, estrenada en 1966. Después participó en producciones como “Sólo de noche vienes” (1965), “El Rata” (1966), “El terrón de azúcar” (1969), “La señora Muerte” (1969), “Blue Demon y las invasoras” (1969), “Los hijos de Satanás” (1972) y “Viento salvaje” (1974).

Uno de sus trabajos más recordados en televisión ocurrió en 1978, cuando interpretó a Gloria en “El Chavo del 8”. Se convirtió en la tercera actriz en dar vida a este personaje, que apareció durante cuatro episodios de la popular serie.

Sin embargo, uno de los papeles más importantes de su trayectoria llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena de la Garza en “Como agua para chocolate”, película basada en la novela de Laura Esquivel, por el que fue reconocida con el Premio Ariel.

En televisión también participó en telenovelas como “Clarisa” (1993), “Retrato de familia” (1995-1996), “La loba” (2010), “Cielo rojo” (2011) y “Siempre tuya Acapulco” (2014). Por su trabajo en “Clarisa” obtuvo un Premio ACE y, posteriormente, recibió un Premio Bravo por su actuación antagónica en “La loba”.

En 1992 también incursionó en la dirección con el cortometraje “Tú puedes, si quieres”. Años después, en 2009, participó en el doblaje de la película animada “Nikté”.

Sus últimos trabajos en pantalla llegaron entre 2014 y 2016. Después se retiró de la vida pública y se trasladó a Puebla, donde estableció una academia de artes escénicas especializada en teatro dramático.

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