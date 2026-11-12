Director de “Valentín: La muerte del gallo de oro” afirma que buscó a familia de Valentín Elizalde: “Hubo quien no quiso participar”

“Valentín: La Muerte del Gallo de Oro”, a 20 años del asesinato | Imagen: HBO Max

“Valentín: La Muerte del Gallo de Oro” es una serie documental de tres capítulos que desentraña las teorías populares alrededor del asesinato de Valentín Elizalde que tuvo lugar hace 20 años en Reynosa, Tamaulipas.

Los familiares del cantante de “Vete ya” publicaron este miércoles un comunicado en el que se deslindaron del show, argumentando que no participaron ni revisaron el material. “Preferimos no emitir opinión sobre ellas“, se lee en el anuncio.

Unas horas antes de la publicación del comunicado, el director de la serie Ida Cuellar aseguró a Unotv.com que el equipo detrás de “Valentín: La muerte del gallo de oro” buscó a los integrantes de la ‘Dinastía Elizalde‘, quienes habrían decidido no formar parte de la investigación.

Equipo de “Valentín: La muerte del gallo de oro” buscó a la familia de Valentín Elizalde

Ida Cuellar, director de la serie original de HBO Max, reveló que el equipo detrás del proyecto tuvo acercamientos con el círculo cercano de Valentín Elizalde, incluyendo a miembros de su familia.

“Hemos tenido acercamiento con amigos muy muy muy cercanos a Valentín, miembros de su familia y su equipo de trabajo que lo conocía día a día”. Ida Cuellar

Cada uno dio su postura de lo que pudo provocar el asesinato del cantante el 25 de noviembre de 2006. “Cada quien cuenta lo que puede, porque también hay temas de seguridad de las personas que aparecen y tuvimos cuidado de respetar eso“, aseguró.

Al mismo tiempo, el director de “Valentín: La muerte del gallo de oro” reconoció que fue difícil abordar a ciertos personajes cercanos a Valentín Elizalde; sin embargo, reconoció que trató de acercarse a todos los seres cercanos al cantante.

“Hubo de todo, hubo accesos y personajes más fáciles y otros menos. Nosotros nos acercamos a todo el mundo que que formaba parte del universo de Valentín“, señaló.

En este sentido, el cineasta confesó: “Hubo gente que quiso participar, gente que al principio no quiso y luego sí, y gente que directamente no quiso participar por diferentes razones en el proyecto“.

Cuellar no reveló quiénes rechazaron aparecer en la serie documental de Valentín Elizalde; sin embargo, se reconoció contento por la gente que se prestó para declarar frente a cámara, incluyendo a periodistas y especialistas.

Familia de Valentín Elizalde se deslinda del proyecto

A través de redes sociales, la mamá del cantante, Camila Valencia; su hija Valentina Elizalde; y sus hermanos Jesús “El Flaco”, Joel y Francisco “El Gallo” Elizalde, explicaron que diversos medios se comunicaron con ellos por la producción de HBO.

“Al respecto, queremos aclarar que no participamos en la realización de dichas producciones y, al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas”, señalaron.

Asimismo, explicaron que ellos se encuentran trabajando en el proyecto conocido como “La Dinastía Elizalde Continúa”, buscando mantener vigente el legado musical del cantante.

“A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró” se puede leer.

El comunicado no precisa si el equipo de “Valentín: La Muerte del Gallo de Oro” realmente buscó su participación en la serie, ni explican si rechazaron brindar su declaración.

“Valentín: La Muerte del Gallo de Oro”, a 20 años de su asesinato

La serie “Valentín: La muerte del gallo de oro“, producida por Sula Entertainment y Lemon Studios, estrenará sus tres episodios este 12 de noviembre a través de la plataforma de HBO Max.

A través de sus tres episodios, la serie reúne testimonios de familiares, personas cercanas al artista, periodistas, investigadores y figuras del regional mexicano, junto con material de archivo e investigación.

Desde distintas miradas, el documental explora la historia detrás de su muerte, el impacto que dejó su partida y el legado de un artista cuya voz continúa vigente entre distintas generaciones.

“Tratamos de recuperar la figura de de Valentín y de hacerle un homenaje a los 20 años de su fallecimiento, tanto a él como también a Reynaldo Ballesteros, el chófer, y Mario Mendoza, que era su ayudante. Quisimos homenajearlos a todos y y que sean recordados“, dijo Ida Cuellar a Uno TV.

La serie explora las teorías que vinculan a Valentín Elizalde con grupos del crimen organizado, una supuesta traición y un amorío que habría costado caro. Por los temas que se abordaron, la producción tomó medidas de seguridad, según Alejandro Turner, productor ejecutivo de HBO Max.

“Tenemos protocolos de seguridad para cuidar no solo a los que hacen el documental, sino también a los que participan, a los que dan su testimonio”. Alejandro Turner, HBO Max

Tanto Cuellar como Turner reconocieron que “El Gallo de Oro” es un personaje que sigue influenciando a artistas actuales, por lo que destacaron el valor de la producción de HBO Max para recuperar su figura a dos décadas de su asesinato.

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