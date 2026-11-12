Muere Regina Torné, actriz de “Como agua para chocolate” y “El Chavo del 8”, a los 82 años

Regina Torné. Foto: Cuartoscuro

La primera actriz mexicana Regina Torné murió a los 82 años, dejando una trayectoria en el cine y la televisión, donde destacó por sus participaciones en producciones como “Como agua para chocolate” con el que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz y “El Chavo del 8”, programa clásico de la comedia mexicana.

La noticia fue reportada por la Asociación Nacional de Actores la noche de este miércoles 11 de noviembre a través de su cuenta oficial de Instagram, donde lamentaron su deceso.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné”, detallaron.

“Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación”, compartieron.

También el programa de espectáculos “Ventaneando” y la periodista Rosario Murrieta, fueron de los primeros en lamentar su muerte. que, hasta el momento, se desconoce sus causas o circunstancias. Su familia no ha dado a conocer mayores detalles sobre su partida.

“El medio artístico mexicano está de luto ante la noticia del fallecimiento de Regina Torné, una de las actrices más recordadas de la televisión y el cine nacional”, indicó el programa en su página de Instagram.

¿Quién era Regina Torné?

Regina Torné, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco. Fue una actriz mexicana que desarrolló una carrera en el cine, la televisión y la música, con trabajos que abarcaron varias décadas.

Aunque nació en México, durante su infancia y juventud vivió en Estados Unidos, donde recibió preparación académica. Posteriormente regresó al país para estudiar actuación teatral y comenzó su camino artístico en 1962 como cantante de jazz, género musical en el que llegó a destacar.

El elenco de “La Vecindad del Chavo” en una entrevista del noticiero 24 horas con Jacobo Zabludovsky en el año de 1977. También aparece una famosa actriz mexicana que se volvería muy popular por su participación en varias telenovelas. Sabes quién es? pic.twitter.com/Zulye61OIG — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) November 11, 2026

La trayectoria de Regina Torné en el cine y la televisión

Don Ramón y la guapa paisana de Regina Torné. El infierno, digo la Gloria de Monchito en el Chavo del 8. pic.twitter.com/owZmkIqeCT — Iván Estrada 💀 (@Estradamyers) June 8, 2024

Su carrera como actriz comenzó en la década de los sesenta, luego de que el productor Gregorio Walerstein la descubriera durante un festival cinematográfico en Acapulco y le ofreciera un contrato para participar en películas.

Debutó en el cine con “Despedida de soltera”, estrenada en 1966. Después participó en producciones como “Sólo de noche vienes” (1965), “El Rata” (1966), “El terrón de azúcar” (1969), “La señora Muerte” (1969), “Blue Demon y las invasoras” (1969), “Los hijos de Satanás” (1972) y “Viento salvaje” (1974).

Uno de sus trabajos más recordados en televisión ocurrió en 1978, cuando interpretó a Gloria en “El Chavo del 8”. Se convirtió en la tercera actriz en dar vida a este personaje, que apareció durante cuatro episodios de la popular serie.

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Sin embargo, uno de los papeles más importantes de su trayectoria llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena de la Garza en “Como agua para chocolate”, película basada en la novela de Laura Esquivel, por el que fue reconocida con el Premio Ariel.

En televisión también participó en telenovelas como “Clarisa” (1993), “Retrato de familia” (1995-1996), “La loba” (2010), “Cielo rojo” (2011) y “Siempre tuya Acapulco” (2014). Por su trabajo en “Clarisa” obtuvo un Premio ACE y, posteriormente, recibió un Premio Bravo por su actuación antagónica en “La loba”.

En 1992 también incursionó en la dirección con el cortometraje “Tú puedes, si quieres”. Años después, en 2009, participó en el doblaje de la película animada “Nikté”.

Sus últimos trabajos en pantalla llegaron entre 2014 y 2016. Después se retiró de la vida pública y se trasladó a Puebla, donde estableció una academia de artes escénicas especializada en teatro dramático.

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