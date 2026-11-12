Reik encabeza showcase de Mejor Nuevo Artista para Latin Grammy; talento mexicano destaca entre nominados

El evento estuvo marcado de nostalgia para Reik. Foto: Cuartoscuro

Reik encabezó el Best New Artist Showcase de la Semana Latin GRAMMY 2026, un encuentro musical que reunió a los 11 nominados a Mejor Nuevo Artista de la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, la velada permitió conocer las propuestas de las nuevas voces de la música latina.

El evento se realizó el 10 de noviembre en el club KAOS del Palms Casino Resort, en Las Vegas, en este, destacó el talento mexicano, pues varios artistas tienen ascendencia y otros son directamente de México.

Reik regresa al showcase desde otra perspectiva

Luísa Sonza e o grupo mexicano Reik homenageiam Daddy Yankee junto ao #GrammyLatino com o sucesso "Ella Me Levantó". O que acharam? pic.twitter.com/19NwHjgVGl — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 12, 2026

La participación de Reik representa un regreso especial a esta celebración, ya que en 2005, la agrupación estuvo nominada a Mejor Nuevo Artista y ahora volvió a formar parte del encuentro, pero desde el papel de presentadora de los talentos que buscan abrirse paso en la industria.

Además de los nominados, el Best New Artist Showcase contó con presentadores invitados de distintas generaciones y escenas musicales. Entre ellos estuvieron Pedro Capó, Yami Safdie, Leiva, Tiê Castro, Jenni Mosello, Joaquina, Sofi Saar, Yahritza y Su Esencia y Pablo Alborán, quienes interpretaron diversas piezas musicales en la noche.

El Best New Artist Showcase nació en 2022, durante la Semana Latin GRAMMY en Las Vegas, como una plataforma para dar exposición a los artistas nominados en esta categoría.

La iniciativa busca dar visibilidad a los artistas que comienzan a construir su trayectoria en la industria musical y mostrar la diversidad de propuestas que actualmente forman parte de la música latina.

Talento mexicano destaca entre los nominados a Mejor Nuevo Artista

La presencia mexicana fue uno de los aspectos destacados del encuentro, con el veracruzano Arath Herce, Macario Martínez de la Ciudad de México, Sofía Monroy artista mexico-sueca y Delilah, la joven mexicoestadounidense que busca abrirse nombre,

Los cuatro compartieron escenario con FABIAN, Loulu Gilberto, maye, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso, quienes también forman parte de los 11 nominados de esta edición.

Cada participante ofreció una presentación en vivo inspirada en el legado de la música de autor y el cancionero latinoamericano, el repertorio recorrió distintos ritmos y géneros de la región, con interpretaciones en español, portugués e inglés.

Los artistas estuvieron acompañados por una banda de seis músicos, bajo la dirección musical de Marcos Sánchez, productor, arreglista y ganador del Latin GRAMMY.

La 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY se celebrará este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la ceremonia tendrá una duración de tres horas y comenzará a las 19:00 horas.

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