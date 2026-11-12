Defensa de Vadhir Derbez asegura que juez declaró inconstitucional orden de aprehensión; actor se mantiene tranquilo

Vadhir Derbez se dice inocente en el caso. Foto: Cuartoscuro

Enrique González Casanova, abogado defensor de Vadhir Derbez aseguró que el actor se mantiene tranquilo frente a la denuncia por presunta violación en su contra, luego de que un Juez de Distrito declarara inconstitucional la orden de aprehensión que se había girado en su contra.

El litigante del intérprete, sostuvo que las pruebas presentadas en el juicio de amparo no acreditaron su participación en los hechos que se le atribuyen.

¿Por qué un juez declaró inconstitucional la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez?

En entrevista con diversos medios como “El Universal” y “Sale el Sol”, González Casanova cuestionó la manera en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha comunicado el caso y rechazó que su cliente esté ocultándose de las autoridades.

Pese a que en medios y redes sociales se afirmó que la FGJCDMX intentó notificar en diversas ocasiones al hijo de Eugenio Derbez sin exito y que el amparo que tiene este es irregular, la denfesa alegó dichas declaraciones son falsas y que el Juez de Distrito determinó que la orden de aprehensión era inconstitucional al resolver el amparo promovido por la defensa. El abogado explicó que la resolución consideró las pruebas aportadas y cuestionó que la orden inicial se hubiera emitido sin escuchar los argumentos de la otra parte.

“El amparo de fondo declara la orden de aprehensión inconstitucional y la orden de presentación es totalmente contraria a derecho porque hay pruebas debidamente acreditadas y porque, básicamente, en el fondo del asunto se demuestra la no participación del señor Vadhir Derbez”,. Enrique González Casanova, defensa de Vadhir Derbez, en entrevista para “El Universal”

El defensor también aclaró que el amparo no representa una sentencia condenatoria ni una resolución que permita al actor enfrentar un proceso penal en libertad.

Defensa de Vadhir Derbez niega que el actor esté ocultándose

Ante los mencionados intentos de la Fiscalía capitalina por notificar al actor, González Casanova aseguró que no lo están escondiendo y que Vadhir confía en demostrar su inocencia.

“Creo que sí es muy delicado que se le esté dando una falsa narrativa al público en general”, expresó el litigante, quien consideró que la difusión de señalamientos sin una resolución definitiva puede afectar la imagen de las personas involucradas.

González Casanova explicó que, después de la resolución del amparo, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó un recurso de revisión, por lo que el asunto será analizado por un Tribunal Colegiado de Circuito, una instancia superior.

Finalmente, el abogado de Vadhir Derbez señaló que ahora deberán esperar la resolución de ese órgano judicial, si el fallo favorece a la defensa, consideró que el asunto podría concluir; de lo contrario, tendrán que continuar con las acciones legales correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.