Pareja de adultos mayores | Foto: Shutterstock

Una nueva ley sobre la jubilación en Estados Unidos modifica la manera en que la Administración del Seguro Social (SSA) identifica las edades en las que los trabajadores pueden comenzar a recibir sus beneficios.

Sin embargo, el cambio no significa que los estadounidenses tendrán que trabajar más años ni que se modificarán automáticamente sus cheques mensuales. La medida busca que las personas comprendan mejor cuánto dinero pueden recibir dependiendo de cuándo soliciten su retiro.

La legislación, denominada Claiming Age Clarity Act, fue firmada por el presidente Donald Trump durante noviembre de 2026 y establece nuevos términos para identificar tres momentos importantes del sistema de jubilación.

El objetivo es sustituir expresiones que pueden resultar confusas por denominaciones que expliquen con mayor claridad las consecuencias económicas de comenzar a cobrar antes, en la edad establecida o después de ella.

De esta manera, quienes estén próximos a retirarse podrán identificar con mayor facilidad cómo influye su decisión en el monto mensual que recibirán del Seguro Social.

¿Cuáles son los nuevos nombres de las edades de jubilación?

La Claiming Age Clarity Act establece que la Administración del Seguro Social deberá sustituir tres expresiones utilizadas en sus documentos, páginas web, reglamentos y materiales informativos, tanto impresos como digitales.

Estos son los cambios contemplados en la legislación:

De Early Eligibility Age a Minimum Monthly Benefit Age: esta denominación identificará la edad mínima para comenzar a recibir pagos del Seguro Social, que es de 62 años.

De Full Retirement Age y Normal Retirement Age a Standard Monthly Benefit Age: será el nuevo término para referirse a la edad en la que una persona puede recibir el 100% de su beneficio calculado. Para quienes nacieron en 1960 o después, corresponde a los 67 años.

De Delayed Retirement Credit a Maximum Monthly Benefit Age: identificará la edad máxima hasta la cual una persona puede aumentar sus beneficios al retrasar la solicitud de jubilación. El límite es de 70 años.

La intención es que los trabajadores no interpreten estos conceptos como simples edades administrativas, sino que comprendan la relación entre el momento en que solicitan sus pagos y el dinero que recibirán cada mes.

De acuerdo con el texto legislativo publicado por la Oficina de Publicaciones del Gobierno de Estados Unidos, el comisionado del Seguro Social deberá implementar los cambios a más tardar en la fecha posterior entre el 1 de enero de 2027 y los 12 meses siguientes a la promulgación de la ley. Como fue firmada el 20 de noviembre de 2026, el plazo máximo es el 20 de noviembre de 2027.

¿Cómo afecta la nueva ley de jubilación a los pagos del Seguro Social?

Uno de los aspectos más importantes es que la legislación no modifica las fórmulas utilizadas para calcular los beneficios ni establece nuevas edades obligatorias para dejar de trabajar. Lo que cambia es la forma en que se presentan las opciones a los futuros jubilados.

Esto es relevante porque solicitar los pagos a los 62 años, esperar hasta la edad de jubilación estándar o retrasar la solicitud hasta los 70 puede representar diferencias considerables en el ingreso mensual.

Por ejemplo, la Administración del Seguro Social explica que una persona cuya edad de jubilación estándar es de 67 años puede recibir una reducción de hasta 30% en sus beneficios si comienza a cobrarlos a los 62 años.

En cambio, quienes esperan después de alcanzar su edad de jubilación estándar pueden incrementar sus pagos. Para las personas nacidas en 1943 o después, el aumento por retrasar la solicitud es de aproximadamente 8% por cada año adicional, hasta cumplir los 70 años.

Esto significa que una persona que tiene derecho a recibir mil dólares mensuales a los 67 años podría obtener una cantidad menor si solicita el beneficio anticipadamente o una cantidad mayor si decide esperar. El monto exacto dependerá de su historial laboral, año de nacimiento y edad en la que comience a cobrar.

¿Conviene esperar hasta los 70 años para solicitar la jubilación?

Aunque retrasar la solicitud puede representar un ingreso mensual más elevado, no necesariamente es la mejor alternativa para todos los trabajadores. La decisión depende de factores como la situación económica, la posibilidad de continuar trabajando, las necesidades personales y el tiempo durante el cual se espera recibir los beneficios.

La edad de 62 años representa la primera oportunidad para solicitar la jubilación del Seguro Social, pero hacerlo anticipadamente implica aceptar una reducción permanente en el pago mensual. Por otra parte, esperar hasta los 70 años permite alcanzar el mayor beneficio disponible mediante los incrementos por retrasar la solicitud.

Es importante aclarar que cumplir 70 años no significa que una persona esté obligada a retirarse. Se trata del límite hasta el cual se pueden acumular esos incrementos por retrasar el cobro. Esperar más allá de esa edad no genera aumentos adicionales por este concepto.

Por ello, antes de tomar una decisión, los trabajadores pueden consultar sus estimaciones individuales a través de la plataforma oficial my Social Security, donde tienen acceso a información relacionada con sus beneficios.

En definitiva, la Claiming Age Clarity Act busca que los estadounidenses tengan una comprensión más sencilla de las condiciones de su jubilación. Aunque no representa un aumento automático de los cheques ni modifica las edades actuales para solicitar los beneficios, sí cambia la terminología que utilizará el Gobierno para explicar las consecuencias económicas de cada decisión.

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