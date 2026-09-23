Huracán Polo: ¿en qué estados se mantiene la suspensión de clases y cuáles se suman?

Suspensión de clases por el huracán Polo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las autoridades educativas de algunos estados de México han dado a conocer que hay suspensión de clases en escuelas de algunos de sus municipios por el paso del huracán Polo. Con esta medida buscan que las y los estudiantes, así como los padres de familia, se mantengan a salvo ante los efectos del ciclón.

Estados que tienen suspensión de clases por el huracán Polo

Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que este miércoles 23 de septiembre se mantendrá la suspensión de clases por el huracán Polo en los siguientes municipios:

Arteaga

Aquila

Chinicuila

Coahuayana

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Tumbiscatío

“Les pedimos extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y mantenerse informados a través de Protección Civil”, indicó el mandatario estatal.

Guerrero

La Secretaría de Educación de Guerrero informó que tras la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, por los efectos asociados al huracán Polo hay suspensión de clases y de actividades administrativas en las siguientes regiones este miércoles 23 de septiembre:

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Sierra

Montaña (Alta y Baja)

Esta medida se aplicará en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas de ambos turnos, con el principal objetivo de de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

“Se recomienda a la comunidad escolar extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales. Asimismo se instruye a directores y responsables de planteles a brindar las facilidades necesarias en caso de que sus escuelas sean requeridas como refugios temporales”, se lee en su comunicado.

Jalisco

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes informó que este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre habrá suspensión de actividades presenciales en las escuelas en los siguientes municipios:

Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Chiquilistlán

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

Ejutla

El Grullo

El Limón

Guachinango

Juchitlán

La Huerta

Mascota

Mixtlán

Pihuamo

Puerto Vallarta

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tecolotlán

Tenamaxtlán

Tolimán

Tomatlán

Tonaya

Tonila

Tuxcacuesco

Tuxpan

Unión de Tula

Villa Purificación

Zapotitlán de Vadillo

¡Ojo! El funcionario aseguró que las actividades escolares sí se llevarán a cabo a distancia, por lo que las clases seguirán, pero en línea.

“Exhortamos en tanto a las comunidades educativas de los municipios mencionados a permanecer alerta a los avisos oficiales para su seguridad”, finalizó.

Hasta el momento, estos son los únicos estados de México que han anunciado suspensión de clases o de actividades educativas presenciales, pero en las próximas horas podrían agregarse otros por los efectos del huracán Polo frente a las costas mexicanas del Pacífico.

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