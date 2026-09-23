Muerte de 5 recién nacidos en IMSS de Durango: cronología y últimas noticias del caso

La UCIN del IMSS en Durango permanece cerrada. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La investigación por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango tuvo una nueva actualización este 22 de septiembre, cuando el Instituto informó que cuatro de los bebés fallecidos dieron positivo a la bacteria asociada al brote que se investiga, mientras que en el quinto caso no fue identificada.

La información fue presentada por la doctora Adriana Toriz Saldaña, especialista en epidemiología y coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS a nivel federal, quien explicó los resultados del análisis epidemiológico realizado sobre los pacientes atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

La especialista aclaró que la relación entre la presencia de la bacteria y cada uno de los fallecimientos continúa bajo análisis, por lo que todavía no se establece que el microorganismo haya sido la causa de cada muerte.

22 de septiembre: IMSS reporta sus últimos hallazgos

La actualización más reciente establece que entre el 1 y el 19 de septiembre, la UCIN atendió a 11 recién nacidos, todos ellos con condiciones graves que requerían cuidados intensivos

Como parte de los protocolos médicos, a los pacientes se les realizaron estudios de laboratorio diariamente durante su estancia

De los 11 recién nacidos, seis fueron dados de alta y actualmente se encuentran en sus hogares con sus familias. De acuerdo con el IMSS, en ninguno de estos seis casos se identificó la bacteria asociada al brote

En contraste, de los cinco bebés que fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria, mientras que en el quinto paciente los estudios no detectaron el microorganismo

Toriz Saldaña señaló que el análisis sobre la relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa y que los resultados serán comunicados primero a las familias

¿Cuándo comenzaron las muertes de los recién nacidos?

Los primeros fallecimientos se registraron el 15 de septiembre. En total, cinco bebés murieron entre el 15 y el 19 de septiembre mientras permanecían internados en la UCIN del Hospital General de Zona No. 1

Ante los decesos, el IMSS inició una investigación para determinar las circunstancias y posibles causas relacionadas con los casos

El 21 de septiembre, autoridades sanitarias y federales llegaron a Durango para participar en una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria integral

En las acciones participaron equipos de la Dirección Federal de Epidemiología, Cenaprece y Cofepris, además del personal del IMSS

La revisión contempla el análisis de los expedientes médicos y la evaluación de las medidas implementadas para prevenir y controlar infecciones

Familias de los bebés se reúnen con autoridades

En el marco de la investigación, familiares de los recién nacidos fallecidos se reunieron directamente con representantes del IMSS para conocer los avances del caso

La reunión fue encabezada por Adriana Toriz Saldaña, quien explicó que el encuentro tuvo como objetivo compartir la información disponible y escuchar las inquietudes de las familias

Sin embargo, algunos padres expresaron cuestionamientos sobre la información proporcionada por las autoridades

Entre sus señalamientos está la falta de necropsias a los cuerpos de los recién nacidos, según los testimonios proporcionados por familiares

Diego Tobalín, padre de uno de los bebés fallecidos, cuestionó que las familias no contaran, según su testimonio, con documentos o estudios suficientes que respaldaran la información que se les había proporcionado

Por su parte, Jesús Ruacho, padre de otro de los recién nacidos, pidió que se esclarezcan las circunstancias de los fallecimientos y se revisen las condiciones de atención dentro de la unidad

Algunos familiares también han señalado presuntas irregularidades en las condiciones de higiene y operación de la UCIN. Estos señalamientos corresponden a sus testimonios y forman parte de los aspectos que las autoridades investigan.

Gobierno de Durango también pidió esclarecer el caso

El gobernador Esteban Villegas afirmó que el Gobierno estatal no recibió información sobre los fallecimientos de manera oportuna y señaló que tuvo conocimiento del caso varios días después de los primeros decesos

El mandatario indicó que también se desarrolla una investigación en el ámbito estatal y solicitó que las autoridades correspondientes cuenten con la información necesaria para esclarecer lo ocurrido

Mientras continúan las investigaciones, el IMSS y el Gobierno de Durango acordaron mantener comunicación permanente y trabajar de manera coordinada

¿Qué medidas mantiene el IMSS en Durango?

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos y continúan las medidas de contención, vigilancia y control

Hasta la actualización del 22 de septiembre, las autoridades señalaron que no se han identificado nuevos casos expuestos

Además, el IMSS y las autoridades federales determinaron ampliar la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el hospital, más allá de la unidad neonatal

De acuerdo con el reporte presentado por la institución, hasta ese momento la bacteria no había sido identificada en ninguna otra área del hospital

La medida forma parte de la investigación sanitaria para determinar si existe algún vínculo entre el microorganismo detectado en los pacientes y las condiciones dentro de la unidad

Por ahora, el dato más reciente proporcionado por el Seguro Social es que cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos presentaron la bacteria asociada al brote, mientras que en el quinto no fue identificada. La institución mantiene abierta la investigación para determinar qué relación existe entre este hallazgo y cada uno de los fallecimientos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.