Joy rompe en llanto tras separación de Jesse: “Tengo miedo”

Conferencia de prensa de “Jesse & Joy”. Foto: Uno TV

Joy rompió en llanto al hablar por primera vez ante los medios sobre la decisión de su hermano Jesse de tomar distancia de Jesse & Joy, una situación que, reconoció, le provoca miedo e incertidumbre, aunque aseguró que continuará con los compromisos del proyecto.

“Me muero de miedo. Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”, confesó Joy, quien este martes enfrentó a los medios para hablar de la nueva etapa de Jesse y Joy, en una conferencia en la que el gran ausente fue su hermano Jesse.

Visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas, la cantante reconoció que han sido días difíciles de asimilar, luego de que Jesse anunciara su decisión de tomar distancia del proyecto que ambos construyeron durante más de 20 años.

Joy explicó que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes que el público y aseguró que respeta completamente los motivos de su hermano.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo. Yo no puedo hablar por él”, afirmó Joy, quien también negó que exista una pelea entre ambos. “El amor existe. Como se los comenté, no hay pleitos, no hay problemas. Simplemente él está en un proceso que yo tengo que respetar”.

Pese a la incertidumbre y al temor que enfrenta, Joy decidió continuar con los compromisos que ya estaban establecidos. “Lo justo para el público es continuar. Lo justo para el público es que el boleto que compraste siga teniendo valor. Los planes que hiciste siguen importando”, señaló.

La cantante dejó claro que su decisión no significa borrar a Jesse ni la historia que construyeron juntos. “Continuar no quiere decir que estoy borrando a mi hermano. Continuar no quiere decir que estoy borrando la historia. Continuar quiere decir que estoy honrando a mi público, que estoy honrando a la gente que también trabaja conmigo”, explicó.

Por ello, el próximo 6 de diciembre Joy se presentará sola en el Auditorio Nacional con un concierto de Navidad que comenzó a prepararse desde hace más de dos años. El espectáculo tendrá un formato diferente, pensado para disfrutar en familia y con público de todas las edades.

Aunque ahora será ella quien enfrente el escenario, Joy aseguró que el lugar de Jesse permanecerá disponible para cuando decida regresar. “El micrófono siempre estará disponible y siempre estará listo para el momento en el que él esté listo”, afirmó.

Mientras llega esa fecha, Joy reconoció que no tiene certeza sobre lo que ocurrirá después de 2027 y prefirió concentrarse en el presente. “No tengo una bola mágica de cristal. Hoy solo voy un día a la vez”, dijo. Y resumió la importancia que tiene el proyecto en su vida: “Para mí Jesse y Joy es mi vida y creo que lo estoy demostrando”.

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