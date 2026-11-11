Frankie Muniz, actor de “Malcom”, sufre fuerte accidente en Daytona: video

Frankie Muniz, actor de “Malcom”. Foto: AFP

Frankie Muniz, actor conocido por protagonizar “Malcolm, el de en medio“, fue hospitalizado tras sufrir un accidente con su auto de carreras este miércoles durante una práctica en el Daytona International Speedway, en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de su equipo, Reaume Brothers Racing, Muniz fue trasladado a un centro médico para una evaluación.

El actor de 40 años se preparaba para participar en una carrera especial organizada por Ford Racing con motivo del Día de los Veteranos en Estados Unidos. Sin embargo, el choque ocurrió antes de la competencia, cuando realizaba una vuelta de práctica, por lo que quedó fuera del evento.

The yellow flag flies on Lap 118 for this incident involving the Nos. 33, 42 and 56. pic.twitter.com/Xkzyfk6qRk — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) April 11, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Frankie Muniz tras el accidente?

Tras el accidente de Frankie Muniz en Daytona, su equipo confirmó que el protagonista de “Malcolm el de en medio” se encontraba despierto y alerta cuando fue trasladado al hospital.

“Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación adicional y está despierto y alerta”.

El equipo también aseguró que dará a conocer nuevos detalles conforme tenga información sobre su recuperación. Además, pidió respetar la privacidad del actor y su familia.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Frankie Muniz sufrió lesiones ni se han revelado las causas exactas del choque.

¿Cómo fue el accidente de Frankie Muniz en Daytona?

El accidente de Frankie Muniz ocurrió durante los preparativos del evento Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera de exhibición organizada por Ford Racing para rendir homenaje a los veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

De acuerdo con el reporte de Entertainment Tonight, el actor perdió el control de su vehículo durante una vuelta de práctica, cuando las instalaciones todavía estaban cerradas al público.

El medio informó que Muniz ya no participaría en la carrera debido al incidente.

El evento estaba programado para reunir a 12 pilotos que representarían a las seis ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Frankie Muniz competiría como integrante del Team Air Force, junto con Austin Cindric, piloto de NASCAR y ganador de las 500 Millas de Daytona.

Las autoridades deportivas no han informado qué provocó el choque ni han dado detalles sobre posibles fallas mecánicas.

Bryan Cranston apoyaría a Frankie Muniz en la carrera

Uno de los invitados al evento era Bryan Cranston, actor que interpretó a Hal, el padre de Malcolm.

Según Entertainment Tonight, Cranston tenía previsto asistir al Daytona International Speedway para apoyar a su antiguo compañero de reparto.

Ambos actores retomaron sus personajes en el regreso de “Malcolm, el de en medio”, una producción de cuatro episodios que se estrenó en Disney+ durante 2026.

El regreso de la serie representó uno de los proyectos televisivos más importantes de Muniz en los últimos años, aunque el actor ha mantenido como prioridad su carrera en el automovilismo.

¿Desde cuándo Frankie Muniz es piloto de NASCAR?

Aunque Frankie Muniz alcanzó la fama internacional gracias a “Malcolm, el de en medio”, su interés por las carreras comenzó hace varios años.

El actor inició su trayectoria en el automovilismo profesional en 2006, después de alcanzar el éxito en televisión.

En 2023 participó en una temporada completa de la ARCA Menards Series, donde consiguió 11 resultados entre los primeros 10 lugares.

Posteriormente, se integró a la NASCAR Craftsman Truck Series, una categoría de competencias con camionetas de carreras.

Durante las temporadas 2025 y 2026, Muniz condujo el Ford número 33 de Reaume Brothers Racing.

Uno de sus mejores resultados en NASCAR llegó precisamente en Daytona, en febrero de 2025, cuando terminó en la décima posición.

Además de su participación en NASCAR, Muniz ha competido en otras categorías del automovilismo, como GT4 America.

Por ahora, Frankie Muniz permanece bajo evaluación médica, mientras sus seguidores esperan información oficial sobre su estado de salud y su posible regreso a las pistas.