Muere Carlos Babington, leyenda del futbol argentino e ídolo de Huracán, a los 77 años

Muere Carlos Babington a los 77 años. Foto: AFP

Carlos Alberto Babington, histórico exfutbolista de la Selección argentina y uno de los máximos referentes del Club Atlético Huracán, murió este miércoles 11 de noviembre de 2026 a los 77 años.

La noticia fue confirmada por Huracán, institución en la que construyó gran parte de su trayectoria y con la que alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al conquistar el Torneo Metropolitano de 1973.

Babington, conocido como “El Inglés”, también representó a Argentina en la Copa del Mundo de Alemania 1974. Después de retirarse como jugador, continuó ligado al futbol como director técnico y dirigente, hasta convertirse en presidente del club de Parque Patricios.

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.



Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso… pic.twitter.com/Rq8hG8kI5t — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026

¿Quién fue Carlos Babington?

Nacido el 20 de septiembre de 1949 en Buenos Aires, Carlos Babington debutó en Primera División con Huracán en 1969. Se desempeñaba como mediocampista ofensivo y destacaba por su técnica, visión de juego y capacidad para organizar los ataques.

Su nombre quedó especialmente ligado al equipo que dirigió César Luis Menotti y que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973.

Aquel conjunto es recordado como uno de los más destacados del futbol argentino. Babington compartió vestuario con figuras como René Houseman, Miguel Brindisi, Omar Larrosa y Roque Avallay.

El campeonato de 1973 representó uno de los momentos más importantes en la historia de Huracán y consolidó al mediocampista como uno de sus grandes referentes.

Carlos Babington disputó el Mundial de Alemania 1974

Sus actuaciones con Huracán le permitieron llegar a la Selección argentina, con la que participó en la Copa del Mundo de Alemania 1974.

En aquella competencia disputó cinco encuentros y marcó un gol. Argentina avanzó a la segunda fase, pero no consiguió llegar a las semifinales del torneo.

Después de su participación mundialista, Babington continuó su carrera en Alemania con el Wattenscheid. Posteriormente regresó a Huracán, donde permaneció hasta 1982.

También jugó para Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, de Colombia, equipo en el que terminó su carrera profesional en 1983.

Fue entrenador y presidente de Huracán

Después de retirarse como futbolista, Babington continuó ligado al deporte desde el banquillo, dirigió a diferentes equipos del futbol argentino, entre ellos Huracán, Racing y River Plate.

Uno de sus principales logros como entrenador fue conseguir dos ascensos a Primera División con Huracán, en 1990 y 2000, también consiguió el regreso de Banfield a la máxima categoría.

Su relación con el Globo tuvo otro capítulo cuando asumió la presidencia de la institución, cargo que ocupó entre 2006 y 2011.

Durante su gestión, Huracán regresó a Primera División en 2007 y protagonizó una destacada campaña en el Torneo Clausura de 2009, cuando el equipo dirigido por Ángel Cappa estuvo cerca de conquistar el campeonato, que finalmente quedó en manos de Vélez Sarsfield.

Su etapa como dirigente también estuvo marcada por conflictos con parte de la afición y problemas institucionales.

Huracán despide a Carlos Babington

Tras conocerse su fallecimiento, el Club Atlético Huracán publicó un mensaje para despedir a quien fuera uno de sus futbolistas más representativos.

En su comunicado, la institución recordó sus diferentes facetas dentro del equipo: jugador, entrenador y presidente.

La entidad expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos del exfutbolista, y destacó su importancia en la historia del club.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) también se sumó a los mensajes de despedida y expresó su pesar por la muerte del exmediocampista, a quien recordó por su paso por la Selección nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/VQLlAIAKlg — AFA (@afa) November 11, 2026

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