Así arrancan los Latin Grammy 2026: reconocen a Niña Pastori y Juanes recibe donativo

Las actividades previas a los Latin Grammy 2026 ya comenzaron en Las Vegas, Estados Unidos, donde la música y el reconocimiento a las figuras de la industria han protagonizado los primeros encuentros. Uno de ellos fue Living Ladies, un espacio que cumplió una década de reconocer el trabajo de las mujeres en el sector musical y que tuvo entre sus homenajeadas a la cantante española Niña Pastori.

Como parte de esta jornada también destacó la visita del Dr. Simi al cantante colombiano Juanes, a quien entregó un donativo de 25 mil dólares para su fundación “Mi Sangre”, que cumple 20 años de trabajo en favor de las víctimas de la violencia en Colombia.

Living Ladies reconoce a las mujeres de la industria musical

El encuentro Living Ladies celebró 10 años de reconocer la trayectoria y las aportaciones de las mujeres dentro de la industria musical, este espacio busca contribuir a cerrar la brecha entre hombres y mujeres y erradicar la disparidad de género en el sector.

Entre las figuras reconocidas estuvo Niña Pastori, cantante española considerada una de las exponentes del flamenco, quien actualmente presenta una nueva etapa musical con su disco “Color Fanny”.

En esta producción, la intérprete explora ritmos tropicales, una propuesta que acompaña su nominación a los Latin Grammy.

Durante su encuentro, Pastori también fue cuestionada sobre la huelga general convocada en España, la cantante reconoció que, al encontrarse fuera de su país, no estaba siguiendo de cerca las noticias, aunque manifestó su preocupación por lo que pudiera ocurrir. “Espero que todo esté bien y que no pase nada, que esté todo el mundo sanito y en su lugar”, expresó.

Dr. Simi entrega 25 mil dólares a la fundación de Juanes

Otro de los momentos destacados de las actividades previas a los Latin Grammy fue el encuentro entre el Dr. Simi y Juanes, el personaje entregó un estímulo de 25 mil dólares a la fundación “Mi Sangre”, creada por el cantante colombiano y dedicada a trabajar en favor de las víctimas de la violencia en Colombia.

La entrega coincidió con el 20 aniversario de la organización y los 25 años de trayectoria musical de Juanes; además del apoyo económico, el cantante recibió un muñeco del Dr. Simi como parte de este encuentro.

El intérprete colombiano también participará en la ceremonia de los Latin Grammy, donde tiene programada una presentación junto a la cantante mexicana Vivir Quintana.

Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año

La edición 2026 de los Latin Grammy también tendrá como uno de sus momentos centrales el reconocimiento a Daddy Yankee, uno de los principales exponentes del reggaetón, quien será distinguido como Persona del Año.

La ceremonia reunirá a distintas figuras de la música y contará con presentaciones especiales, las actividades en Las Vegas continuarán rumbo a la entrega de los premios.

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