¿Bola blanca o negra? Esto significa cada resultado del Sorteo del Servicio Militar Nacional

¿Bola blanca o negra? Esto debes saber para tu SMN. Foto: Cuartoscuro

Cada año, miles de jóvenes mexicanos participan en el Sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) para conocer cómo cumplirán con esta obligación constitucional. El resultado puede ser una bola blanca, azul o negra, y cada color determina si deberán realizar adiestramiento militar o cumplir con el servicio a disponibilidad.

Este procedimiento se lleva a cabo en noviembre, en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, así como en los consulados de México en el extranjero, para los jóvenes de la clase que cumple 18 años durante el año en curso, remisos y mujeres voluntarias que tramitan su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

¿Cómo es el sorteo y qué implica?

El Sorteo del Servicio Militar Nacional determina la forma en que los jóvenes cumplirán con sus obligaciones. Los resultados se identifican mediante tres tipos de bolas:

Bola azul

Quienes obtienen bola azul quedan encuadrados, por lo que deberán realizar el adiestramiento militar correspondiente en los centros de entrenamiento del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada de México.

Bola blanca

Al igual que quienes obtienen bola azul, las personas que sacan bola blanca quedan encuadradas y deberán cumplir con el adiestramiento militar establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Bola negra

Quienes obtienen bola negra quedan a disponibilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que no realizan el adiestramiento sabatino y deben esperar las indicaciones de la autoridad militar para completar el trámite de liberación de su cartilla.

Cabe señalar que quienes no acuden al sorteo también pueden ser considerados como si hubieran obtenido bola blanca.

¿Cómo es el reclutamiento del Servicio Militar?

El reclutamiento se realiza durante los fines de semana de enero de cada año, es decir, los sábados y domingos, en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento.

En estos lugares se instalan puestos de recepción atendidos por personal militar, en un horario de 08:00 a 13:00 horas. Ahí, los jóvenes que participaron en el sorteo deben entregar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, sin importar si obtuvieron bola blanca, azul o negra.

Para realizar el trámite deberán presentar la cartilla y copias de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial con fotografía

Clave Única de Registro de Población (CURP)

En caso de que la cartilla haya sido expedida en otro municipio, alcaldía o en un consulado de México en el extranjero, también será necesario presentar un Aviso de Cambio de Domicilio, que se tramita en la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar correspondiente a la nueva residencia.

Para notificar el cambio de domicilio se deberán presentar copias de:

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional

Acta de nacimiento

Identificación oficial con fotografía

CURP

Comprobante del nuevo domicilio

Durante el reclutamiento también se invita a mujeres mexicanas de 18 años a participar voluntariamente en el Programa General de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

¿Qué implica el adiestramiento militar?

A partir de 2026, el adiestramiento del Servicio Militar Nacional para quienes obtuvieron bola blanca o azul constará de dos escalones, cada uno integrado por 13 sesiones sabatinas, equivalentes a aproximadamente tres meses.

Las actividades se realizarán en un horario de 07:00 a 13:00 horas, en unidades militares que funcionan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

Durante este periodo, hombres y mujeres voluntarias recibirán capacitación sobre los conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente.

También existe la modalidad de encuadramiento en una Compañía del Servicio Militar Nacional, que tiene una duración de tres meses, con actividades internas de lunes a viernes y los sábados hasta las 11:00 horas.

¿Cómo es la liberación del Servicio Militar?

La liberación se realiza durante diciembre de cada año. En ese periodo, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México instalan puestos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento para devolver las Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional junto con las respectivas Hojas de Liberación.

Este documento se entrega a quienes cumplieron satisfactoriamente con su obligación constitucional, ya sea en la modalidad encuadrada o a disponibilidad.

Posteriormente, los documentos continúan entregándose en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales, durante el periodo de enero a junio.

La documentación que no sea recogida por los interesados será destruida el 1 de julio de cada año.

Para recoger la cartilla liberada y la Hoja de Liberación, el conscripto deberá presentar:

Recibo

Identificación oficial con fotografía

En caso de que el interesado no pueda acudir por causas justificadas, como enfermedad, diligencias o estudios, los documentos podrán ser solicitados por familiares en primer grado, siempre que presenten una carta poder debidamente requisitada.

Así, el color que obtengas en el Sorteo del Servicio Militar Nacional determinará cómo cumplirás con esta obligación: con adiestramiento militar si te corresponde bola blanca o azul, o a disponibilidad si obtienes bola negra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.